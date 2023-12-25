Любовь, деньги и Архангельское правосудие

[1] История – правдива, герои – плод фантазии автора. Если кто-то из читателей узнал свои или своего знакомого черты – значит не полностью душами людскими овладел дьявол.

Однажды Господь создал мужчину и его спутницу – женщину. И научал их Господь, что основа всего – Любовь. И наставлял их Господь, что должны они соблюдать установленные правила.

Но низвергнутый Господом дьявол возомнил себя равным ему и решил занять его место в руководстве людьми и поменять установленные правила, приучив людей их нарушать.

И послушались люди дьявола и нарушили установленные правила и были изгнаны из сада райского.

И возрадовался дьявол и стал завоёвывать души людей, соблазняя их сладостью греховности.

И во главе всех соблазнов поставил дьявол злато.

И не ошибся дьявол, за деньги люди стали грешить, отступать от заветов Божьих, предавая самое святое, обманывая и убивая самых близких, отдавая за презренное богатство свои души.

И появилась в основе жизни людей ещё одна основа – Деньги.

И разделились люди: одни продолжали жить по заветам Божьим, другие выполняли волю дьявольскую. И возникли споры между людьми.

И старался Господь спасти заблудших, любя их по-прежнему. И установил, что споры между ними будут решать не дьявол с его кознями, не разбрасываемые ним деньги, а самые достойные и справедливые из людей, которых нарёк Господь судьями.

И вошла в жизнь людей ещё одна основа – Правосудие.

Но дьявольские козни не прекратились, ибо предначертано было Господом людям пройти испытания злом и грехом, чтобы устоявшим и выстоявшим возможно было вернуться в сад райский для жизни вечной в Любви.

И стали нередко Деньги заменять людям и Любовь и Правосудие, не взирая на установления Божьи.

И стало два правосудия – Божье и человеческое, по придуманным ими законам вершимое.

Так, в полусказочном стиле, можно было бы начать любое повествование о греховности людской.

Но, веками пользуясь помощью дьявола, люди и повседневную свою жизнь свели к вечной борьбе между её основами – Любовью, Деньгами и Правосудием.

Так и герои нашей истории, вряд ли вспоминая Божьи заветы, столкнулись в реальной жизни (в одном из районных судов города Архангельска) с необходимостью выбора между основами, установленными Господом, и соблазнами, посланными дьяволом.

Она – простая продавщица в обычном магазине, он – жертва людских грехов и дьявола, стремящийся к обладанию деньгами.

Но проскочила искра Божья и возникла между ними Любовь. И стали они жить вместе, единой семьёй. И родились от Любви трое детей, в которых отец души не чаял, а мать воспринимала как данность, позволяющую ей жить, не трудясь.

Нарушил отец заветы Божьи, позарился на чужое и отправился отбывать наказание за грехи в места не столь отдалённые.

Мать, недолго думая, нашла отцу замену, увлекла молодого, уже богатого и очень перспективного бизнесмена, создавшего успешно работающие предприятия не только в России, но и в Европе, и в США.

Несмотря на обеспеченную жизнь с новым супругом, она не отказывалась и от денег, которые присылал первый супруг, всё так же любивший своих детей. Деньги составляли главную, если не единственную, основу её жизни. Но зарабатывать их она не хотела, не умела и окончательно перестала.

Любые расходы на детей, её походы в дорогие салоны красоты, магазины, отдых на очень дорогих зарубежных курортах только увеличивали её жажду денег.

И, как это нередко бывает, деньги убили любовь между супругами. И стали они вести полностью раздельный образ жизни.

Он полностью погрузился в работу, занимаясь своими предприятиями практически круглосуточно.

Она продолжала прежний образ жизни, тратя огромные суммы денег, зарабатываемые мужем.

Уловив опасность приближающего расторжения брака, о чём они уже неоднократно говорили с супругом, она подбила его на договор о разделе имущества. При этом, думая о её и общих детях, он благородно закрепил за ней огромные материальные ценности и объекты недвижимости, хотя замуж она пришла, имея только троих детей от первого брака.

Вскоре она понудила супруга и на составление завещания.

И тут он проявил благородство, закрепив за ней и детьми значительную собственность. При этом, не планируя умирать в ближайшее время, допуская дальнейший рост своей состоятельности, особо указал в завещании, что всё, не поименованное в нём, должно будет быть поделено поровну между его супругой и его матерью.

И вскоре, по пока не выясненным до конца обстоятельствам, он внезапно скончался.

Пока мать занималась погребальными делами, пыталась начать выяснение фактических обстоятельств и истинных причин смерти сына, супруга активно стала захватывать имущество и деньги, оставшиеся после супруга. В результате ей удалось завладеть деньгами, имуществом и имущественными правами, оцениваемыми многомиллионными суммами.

При этом всё она совершала втайне от других наследников и с нарушением их прав и интересов. Даже в заявлении нотариусу указала, что завещание не составлялось, договор о разделе имущества не составлялся, а других наследников попросту нет.

Узнав о неправомерных действиях вдовы, мать покойного попыталась вразумить её, решить всё согласно воле усопшего, выраженной в его завещании, но лишь нарвалась на угрозы нанятых вдовой различных мрачных субъектов, ранее судимых за преступления по завладению чужим имуществом.

Обращения в правоохранительные органы и суды частично принесли положительные результаты.

Было установлено, что вдова незаконно сняла со счетов умершего супруга принадлежавшие ему деньги и израсходовала по своему усмотрению. Аналогично она поступила и со значительными суммами наличных денег в российских рублях и зарубежной валюте, хранившимися в домашнем сейфе покойного, который она взломала, одновременно завладев и находящимися в нём документами по бизнесу умершего. Таким же образом она завладела и товарными знаками, зарегистрированными на покойного, и стала использовать их исключительно в своих коммерческих интересах, извлекая доходы в значительных размерах.

Учитывая незаконность описанных и иных действий, мать покойного обратилась в суд с заявлением о признании вдовы недостойным наследником.

И стало осуществляться Правосудие.

Судья повела разбирательство настойчиво и строго в рамках предмета спора.

Непосредственно в суде были установлены доказательства неправомерного завладения вдовой имуществом и имущественными правами умершего супруга, в том числе и в части, подлежавшей передаче в порядке наследования по завещанию его матери. По ряду моментов сама вдова подтвердила эти обстоятельства, отвечая на вопросы судьи и противной стороны.

Но после указанных признаний вдова, по не выяснявшимся судом и оставшимся не выясненными причинам, вообще перестала появляться в зале судебных заседаний.

Да и судья вдруг резко потеряла интерес к делу, заняв позицию установленности априори обстоятельств, на выяснении которых настаивала истица и чего требует гражданское законодательство.

Безмотивно отказывая истице в приобщении доказательств, судья неоднократно заявляла, что и «так всё ясно», что «частично это уже доказано».

Даже указание истицы на то, что сама ответчица признала завладение и растрату на свои нужды значительных денежных средств, изъятых ею из сейфа, судья отвергла, заявив, что непонятно, о каком сейфе говорила ответчица, давая признательные показания суду.

Хищение денег с банковских счетов умершего супруга и завладение товарными знаками с последующим их незаконным использованием судья практически призвала расценивать с учётом тяжёлого материального положения вдовы (видимо, имея в виду её привычные многотысячные траты и супердорогой – несмотря на траур – отдых в это же время на океанских островах?) и формального наличия у неё права в случае обращения за наследством в установленном законодательством порядке. То, что ответчица завладела многомилионной по стоимости и доходности собственностью, не нуждаясь при этом практически ни в чём, и вне рамок установленного законодательством порядка, судья оставила без правовой оценки.

Узнав от истицы и её представителей, что у них имеется ещё значительное число документов и иных доказательств для приобщения к делу, судья заявила, что ей хватит уже представленного и сообщила участникам процесса, что ей некогда, так как необходимо уезжать на учёбу в г. Москву.

Неожиданно удалившись в совещательную комнату, судья по выходу объявила, что в иске отказано.

Как в последствии было указано в судебном решении, судья пришла к выводу об отсутствии оснований для признания вдовы недостойным наследником.

Ряд доказательств в решении обойдены молчанием, ряд материалов дела (например, аудиозапись с фиксацией доказательств и заявлений самой судьи) к этому самому делу оказались не приобщёнными, многое в тексте решения было просто выдумано судьёй.

Как и что произошло с позицией судьи, непонятно. Как получилось, что правосудие оказалось подменённым чем-то иным – неясно.

Чем было подменено Правосудие? Судить читателю. Но явно не Любовью…

Неужели снова происки дьявола? Если бы всё было так просто…

История не окончена и продолжается в апелляционных инстанциях. Начало здесь: https://rusnord.ru/hot/59762-strannaja-smert-aleksandra-donskogo-mladshego-rassledovanie-vedet-mama.html