Фальшивая принципиальность. Как архангельский либерал обслуживает КПРФ

Архангельские КПРФнутые давно забыли, что не могут поступаться принципами.

Чем ближе выборы – тем больше псевдо-аналитики вбрасывается в информационное пространство сторонниками «светлого будущего».

Правда, эти потуги выглядят смешно с учетом того, что «Главный народный телеграм-канал Архангельской области», где неудачливый провинциальный драматург, несостоявшийся редактор и, по совместительству, любитель гулять по погостам Леша Морозов обслуживает хотелки персека местного обкома имеет только 134 подписчика.

Заглянем туда ради интереса. И что же мы видим? Самоиспражнение одно интереснее другого.

"Вести в России крупный бизнес и не быть лояльным власти - нонсенс". Про кого это Леша? Наверное, про олигарха-миллиардера Некрасова – видного члена КПРФ и по совместительству сенатора от Архангельской области. Которого никто… НИКТО в этой области не видел. От слова совсем. Даже сам персек обкома – ибо ни одного их совместного фото не обнаружено. Равно как и интервью обслуживающему местную ячейку борцов за права трудящихся Леше Морозову…

Возникает закономерный вопрос: Леша всем и вся кидает упреки – нет мол пресс-конференций, брифингов, общения со СМИ. А где же ваш видный член? Почему не встал за областную парторганизацию в агитационном порыве? Он не только пока вяло не смог, он даже не валялся.

Дальше – больше. О трепетно любимом Морозовым Орлове, с которым Леша уединялся в кабинете на 2-м этаже: "Тот хотя бы не зажимал оппозицию... был открыт для общения со СМИ и людьми". И далее – какая плохая пресс-служба у нынешнего губернатора Александра Цыбульского. Мелкий выплеск подсознания – я же вот, такой талантливый, и в душе демократ, хоть и приходится за мзду малую подмахивать этим коммунякам.

Ну, допустим, мзда то немалая. Только вот не из партийных взносов. Леша ведь не стесняется получать зарплату из бюджета Архангельской области, при этом еще и числясь на госслужбе, будучи пристроен на необременительную обязанностями должность помощника депутата от КПРФ, имеющего к нашему региону примерно такое же отношение как коммунист-олигарх Некрасов. Классовая борьба – борьбой, но соломку Леша себе подстелил…

Но тут ему за примерами ходить недалеко. Его нынешний хозяин – персек обкома Гревцов в недавнем прошлом обслуживал олигархов из ТГК-2, оказавшихся в итоге банальными ворами. Но зарплата из грабительских тарифов на тепло, собираемых с архангелогородцев, будущего местного мини-вождя идейных ленинцев не смущала. Затем он плавно переместил свое седалище в кресло освобожденного заместителя председателя городской Думы. Что входит в круг должностных обязанностей по этой непыльной должности – загадка. Зато зарплата из дефицитного бюджета – немалая. Хватает на покупку новых штанов, взамен протертых в кресле.

Но самое парадоксальное в отношениях Морозова с КПРФ – это то, что совсем недавно выпускник Литературного института им. Горького позиционировал себя либералом, и в должности главреда сайта 29.ru неустанно боролся за права секс-меньшинств, в частности, за проведение в Архангельске «парадов гордости». И тут такой поворот в сознании уже немолодого человека! Впрочем, стоит обратить внимание и на «принципиальность» его новых работодателей.

Вот такие они – нынешние партийцы. И их пламенные пропагандисты…

Иван Пучинин

(автор фото – Иван Малыгин)