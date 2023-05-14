Пифан и другие

Весной в зарослях ивняка поселилась чета ворон. К нам стали наведываться. Усядутся, бывало, на столбе и наблюдают за жизнью двора. Спустя время и на наши приветствия стали отвечать, каркая и хлопая крыльями. Мы в ответ угощения им выносили. Соседка, узнав об этом, седой головушкой покачала и посоветовала впредь подобного не делать, поскольку прикармливать ворон нельзя. Потом, мол, пожалеете. Не поверили мы её словам.

Надо сказать, что в таком отношении баба Лена не одинока, наш собакин Валет с первого явления парочки врановых сильно их невзлюбил, выражая свои чувства яростным лаем, попытки их приземления во дворе предупреждал злобным рычанием и прочими актами устрашения.

В мае на столбе появлялся лишь самец, которого мы назвали Карлом. Его супруга, разумеется, стала Кларой. Она в это время сидела в гнезде, насиживая яйца, а потом обслуживая народившихся птенцов. Карл, забирая из кормушки угощения, не съедал их как раньше, доставлял в клюве прямиком в гнездо, возвращался за другой порцией и повторял полёт.

В конце июня воронята стали покидать гнездо. Один из них, наверное, самый смелый после учебного полёта уселся на нашем заборе. Устал. Возможно, заснул. И… свалился около калитки во двор, в узкое пространство между забором и близким кустом сирени. Его родители, оценив с высоты безнадежность ситуации, истошно закаркали. На крики прибежал Валет. Клара спикировала на него и отогнала от калитки.

Карл, увидев меня на другом конце двора, пролетел низко над головой, что-то громко пытаясь объяснить, и устремился к точке неудачного приземления отпрыска. Я бегом последовал за ним. Клара по-прежнему пресекала попытки собачьего сынка узнать о причине переполоха. Карл перелетел на забор и, энергично кивая клювом, словно приглашал меня к действию.

Воронёнок дался в руки без малейшего сопротивления. Чувствую, слышу, как громко бьётся его сердечко. Вынес за калитку и опустил на землю. Отошёл в сторону. Рядом со спасённым опустились родители. Что-то пытались объяснить на своём языке начинающему пилоту. Тот выслушав их наставления, сделал несколько неуклюжих прыжков, оторвался от земли и полетел к родному гнезду.

После этого происшествия воронье семейство куда-то пропало. Зато появились их сородичи. Белыми июльскими ночами, когда наш почтенного возраста собачий компаньон изволит почивать, вершат птичьи брюнеты тяжкие преступления. По крайней мере, таковыми их признаёт дражайшая супруга. Её можно понять: билась с рассадой, ухаживала, поливала, лелеяла, на грядки пересадила и…все труды под хвост вороний. В первую ночь вытащили тати пернатые сеянцы свеклы. Следующим утром повреждённая рассада кабачков предстала перед возмущённым взором семеюшки . Потом луковые перья поломали и на забытом у летнего душа невинном куске мыла злобу выместили, растерзав его и автографы на уцелевших фрагментах в виде дырок от клювов оставив.

Прозвучал ультиматум: или сам гоняй ночами супостатов, или...

Спать люблю, грешен. И потому решил проблему без ущерба для здоровья.

Знакомьтесь: наш новый друг ПИфан. Именно с ударением на первом слоге. Рыцарь ковбойского типа. Возраста неопределённого. Брутален. Квадратная челюсть свидетельствует о твердости, прямолинейности и выносливости характера владельца. Пижон. С ним хорошо молчать. Впрочем, и слушать он умеет, что в наше время редкое качество.

Приодели мы его, обули, вооружили. И об оплате столковались – сигары местного производства предпочитает барон Зачачьевский. По началу мы его так хотели величать, да присмотревшись внимательнее и поразмыслив решили: нет, не барон. Накануне знакомства с ним читал Епифания Премудрого, вот и нарёк в честь этого святого новообретенного задумчивого караульного под его немигающим, пристальным взглядом.

И потому ПИфан. Ну не Епифан же. «Быть посему» - подтвердил и наш Валет, подняв заднюю лапу над ботфортом стражника .

Результат?

Вороньи набеги прекратились. ПИфана работа?

Хочется верить, что и Карл с Кларой поучаствовали в процессе вразумления своих вороватых собратьев.

Кстати, ворон и других птиц мы по-прежнему подкармливаем. Нельзя иначе.

Александр Чашев