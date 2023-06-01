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«Огромное небо» и маленькая ложь

«Маленькая ложь рождает большое недоверие», - укоризненно сказал Вальтер Шелленберг Отто фон Штирлицу. Это непросто фраза из эпохальных «17 мгновений весны», а настоящий мем на все времена.  В тот раз они разговаривали не о делах разведки, а о культуре…

Вот и мы о культуре. На телеканале «Регион 29» вышел пилотный выпуск нового проекта «Образ будущего». В незнакомой глазу архангельского зрителя студии незнакомый им же ведущий по имени Денис в компании с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и директором Драмтеатра им. Ломоносова Сергеем Самодовым вели разговор о культурном коде Поморья.

Все интересно и по делу. Особенно в устах главы региона, который искренне считает, что культурная составляющая и вложенные в нее деньги не должны оставаться в областном центре и паре-тройке крупных городов, но уходить в глубинку в виде возрождения сельских домов культуры, библиотек, выездных сессий фестивалей регионального масштаба.

Все хорошо… если бы по ходу передачи не возникало ощущение, что именно Самодов и возглавляемое им театральное учреждение являются главными носителями этого кода. По ходу дискуссии культурменеджер частенько и как бы невзначай «перетягивал одеяло» на себя и мероприятия со своим прямым участием. Забывая об архангельском международном кинофестивале, о пановском фестивале уличных театров и Молодежном театре, Театре кукол, джазовом фестивале Тима Дорофеева, об архангельских самобытных художника, писателях, поэтах…

Вообще-то при разговорах на подобные темы логичней услышать мнение непосредственно деятеля культуры и искусства, а не организатора, сиречь – бизнесмена, который на фоне технократа Цыбульского выглядел весьма бледно.

Как объяснить такой выбор? Невольно закрадывается подозрение, что связано с осенними выборами в областное Собрание, где Сергей Самодов, как победитель на предварительном голосовании, примет самое деятельное участие. Пиар, как известно, лишним не бывает.

Если бы… В середине пафосного монолога о неизвестных страницах поморской истории Самодов выдает настоящую культурную сенсацию (по хронометражу телепередачи на 13 мин.20 сек). По его словам, популярнейшая в конце 60-х годов песня «Огромное небо» на стихи Роберта Рождественского и в исполнении Эдиты Пьехи была посвящена подвигу… архангельского летчика.

- А где это произошло?! – вопрошает Самодов собеседников. – Под Архангельском. Летчик во время учений направил потерявший управление истребитель в лес, а не на жилой массив.

Участники передачи уважительно подняли брови. Люди молодые (относительно), слова «Дотянем до леса, решили друзья… А город подумал – ученья идут» не звучат в их ушах, как у более старшего поколения.

Старшего… но память пока не отшибло. Трагизм и героика той давней истории были связаны с тем, что экипаж советского бомбардировщика не направил боевую машину на жилые кварталы БЕРЛИНА, который 22 года назад с боем брали их отцы. Благородство воинов-победителей, именно этому посвятил свои строки поэт Рождественский.

Возможно, в какие-то годы аналогичная ситуация случилась и в небе Архангельска. В 1954 году истребитель МиГ-15 действительно вылетел с аэродрома Васьково и пропал, обломки нашли поисковики через 60 лет. Но ни о каком развороте от города ценой жизни летчика сведений нет. И уж, тем более, песни.

Возможно, Самодова ввели в заблуждение, приписав в застольном разговоре историю песни его родному краю. Он запомнил, и в удачный момент выдал на публику (все-таки человек из театрального мира). Но к подобным эфирам готовятся заранее, это не случайная встреча людей за чашкой чая, не экспромт. Домашние заготовки такого уровня должны тщательно проверяться (Википедия в помощь). Иначе можно оказаться в дурацком положении и поставить в такое же своих собеседников. Ведь упомянутый подкаст «Образ будущего» (претензии к их редактуре тоже не снимаются, это был не прямой эфир) на данный момент посмотрели только ВКонтакте более 62 500 пользователей.

Имеет человек право на ошибку? Безусловно… но не на такую наивную и не на своем профессиональном поле. Иначе у будущих избирателей Самодова могут возникнуть сомнения – не будет ли он также небрежен в работе с нашими проблемами.

29 июнь 17:01 | : Горячая тема / Культура / Скандалы

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