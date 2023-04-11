Израиль – не Архангельск. На заметку отъезжающим

Один из молодежных сайтов периодически публикует откровения уехавших архангелогородцев об их новой жизни «за бугром». География – от бывших республик СССР до Западного полушария. В последние полтора года число таких публикаций увеличилось в арифметической прогрессии… ну, вы понимаете.

В основном впечатления положительные (что намекает на тенденциозность подборки), критерии оценки очень личные. Как в старой КВНовской песенке – «пусть кому-то повезёт, а кому-то нет». До общих выводов и аналитики у коллег руки не доходят (или не только руки).

И почему-то не трогают Израиль. Хотя именно в этой ближневосточной стране нашим людям проще всего натурализовать (в последнее время – прямо в аэропорту), получить социальное жильё и даже подъёмные (корзину абсорбции). Для этого нужно иметь подтверждённые данные, что в вашем роду хотя бы бабушка или дедушка были евреями (впрочем, известен случай, когда бывший архангельский чиновник натурализовался, доказав, что его русский дедушка был усыновлён евреем).

А ещё израильский Ашдод был и остаётся побратимом столицы Поморья. Не только в документах – этот город часто называют «средиземноморским Архангельском». Не за климат, за концентрацию выходцев с берегов Северной Двины.

Но есть нюансы…

В представление обывателя, не сталкивавшегося напрямую с проблемой репатриации, Израиль чуть ли не наполовину «русская страна». Помните у Высоцкого: «На четверть бывший наш народ», а ведь позже была третья, самая многочисленная алия из разрушающегося СССР.

Но это не более чем поэтическая метафора. В Израиле русскоязычное население составляет чуть более 20% (данные 2020 года). И живут в этой стране не евреи, а именно израильтяне. Которых прогнуть под свои нравы и привычки не получится, придётся прогибаться под их. Те, кто большой толпой ехал туда в 90-е с желанием «кое-что поменять», давно обломались, уехали дальше или вернулись. Или смирились и адаптировались.

Ниже собраны воедино сведения, полученные от разных людей разной успешности, выделены общие тенденции.

Израиль климатически очень разный. И именно в бытовом плане. Летом вы будете изнывать от непривычной северянам жары даже с бокалом холодного пива на морской набережной. А зимние месяцы трястись от холода в квартире в отсутствии центрального отопления, обложившись грелками. Правда, кондиционеры и обогреватели никто не отменял, но они больно бьют по карману (квитанции ЖКХ тоже никто не отменял) и не самым благотворным образом влияют на здоровье.

Жильё в Израиле постоянно растёт в цене, с каждым новым наплывом репатриантов (ну, вы понимаете…) всё выше и выше. Настолько, что денег за проданную в Архангельске квартиру, вам может не хватить на что-нибудь соразмерное запросам. Правда, есть очень льготная ипотека… но разве не её вы здесь называли «узаконенным рабством». На приличное социальное жильё могут рассчитывать люди очень пенсионного возраста.

С работой в Израиле сейчас проблемы. Как с квалифицированной, так и не- (опять же из-за наплыва). И даже хорошего английского вам может не хватить для трудоустройства (за исключением, разве что, IT-шников в крупных международных компаниях). Придётся изучать иврит… далеко не самый простой язык, особенно в грамматике (загляните в словарь). Потребуется много времени для достижения необходимого уровня, а корзина абсорбции отнюдь не безразмерная. Посему все опрошенные искренне советуют – будьте готовы к тому, что ваш социальный статус сильно упадёт. Может быть временно, может быть навсегда.

Это же касается стабильных технических профессий (с гуманитарными вообще швах). Времена, когда промышленный и научный взлёт Израиля был невозможен без притока специалистов из бывшего Союза, ушли безвозвратно, всё случилось до вашего приезда. Войти в бизнес, особенно крупный, проблема из проблем даже для людей с солидным капиталом, здесь «принцип землячества» плохо работает. Тоже касается и неквалифицированной работы, но там конкуренцию составят представители арабского населения и выходцы из Северной Африки.

Культурная жизнь. Многообразная. Особенно сейчас, особенно для «русских», когда в Израиль приехали и используют его под «репетиционную базу» известные в России рок-исполнители и эстрадники. Но ажиотаж когда-нибудь спадёт… уже спадает, общее количество зрителей, кто готов подпевать на концертах знакомые с детства тексты, изначально небольшое, да и те уже наслушались.

В других жанрах. В Израиле, конечно, есть и русскоязычная пресса, и такие же Интернет-СМИ, и «русский» 9-й телеканал. Отрада для вновь прибывших потребителей… но не для профессионалов в этой области, штатное расписание давно забито под завязку. В начале 90-х многие ждали прорыва «русских» в израильское кино, которого не случилось. Называют только фамилию Дани Сиркина, режиссёра сериала «Тегеран», которого в России почему-то мало кто знал. Есть «русский» театр «Гешер», через который, кажется, прошли все более-менее известные эмигрировавшие артисты, но ему серьёзную конкуренцию создают гастролирующие антрепризы (пока ещё выпускают и впускают). Переводят и печатают на иврите считанные единицы русскоязычных писателей. Дину Рубину, например, но её тиражи в разы крупнее в России.

Насчёт поесть. В Израиле достаточно «магазинов для русских», где продают привычные нашему желудку продукты (например, сушёные грибы). В том числе, и некошерные – буженину, осетрину (там же и выращивают на специальных фермах), морских гадов. Стоит, правда, подороже, как всё полулегальное. Но вот засада – одна моя знакомая, неизощрённая в кулинарии, очень захотела ресторанной отбивной из хрюшки, и так и не нашла. Или не повезло, или настораживало незнакомое лицо. А вообще в русской диаспоре Израиля очень сильно понятие – «здесь так не принято».

Если вы едите в Израиль с мыслью – заодно и подлечусь, будьте готовы к очередям. В смысле, к записи на длительный срок. В стране медицина на очень высоком уровне (если не на высочайшем), бешеной популярностью пользуется медицинский туризм, отсюда спрос значительно превышает предложения, особенно в части исследований. И забудьте о вызове врача на дом при температуре 37.5… только по-настоящему серьёзные симптомы.

Приготовьтесь к тому, что в вас периодически будут стрелять. Не конкретно в вас, но в то место, где вы находитесь. Не пулями, но неуправляемыми снарядами, по принципу «на кого бог пошлёт». За периодичность подобного стресса никто не поручится, но все мои знакомые испытали это на себе не по одному разу. Надеяться на русский авось… но, разве уезжая вы не расписались в том, что не совсем русский? Приготовьтесь жить в постоянном ожидании войны.

И в конце важный практический совет для отъезжающих. Израиль – демократическая и толерантная страна, в том числе, по отношению к любой религии. Но не стоит сходить с трапа самолёта в «Бен-Гурионе», светя православным крестом на шее (если вы, конечно, не турист и не командировочный), Закон о возвращении распространяется только на иудеев и атеистов. Надевайте уже там, никто слова не скажет. Разве что косо посмотрят.

Собрал и систематизировал Леонид Черток