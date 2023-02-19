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Стучат, закройте дверь. Зачем журналист идет в депутаты

Журналисты идут во власть. Теперь в законодательную.

Как стало известно, сразу четыре представителя этой второй из древнейших профессий (к первой относятся девушки низкой социальной ответственности) примут участие в предварительном голосовании «Единой России», которое при удачном стечении обстоятельств открывает дорогу в законодательные органы области и столицы региона. Назовём их звонкие имена:

- Сергей Николаев, директор ГТРК «Поморья», часто выступающий в роли ведущего эфира.

- Владимир Толгский, телеведущий и одновременно финансовый аналитик, бизнес-коучер.

Сергей Томилов, более известен как политтехнолог, но часто позиционирует себя журналистом, имеет опыт работы в пресс-службах.

Светлана Левинсон, пенсионерка-предпринимательница, работала в газете «Волна» (нулевые), занималась политическим пиаром.

Отметим, что вышеназванные участвуют в испытательном соревновании одной партии. Вполне допускаем, что в списках других тоже могут появится их собратья по перу и микрофону.

Из опыта прошлых лет можем назвать только две персоны из этой профессии, засветившиеся на политическом небосклоне местного уровня – Илья Азовский и Александр Гревцов. Также известен случай, когда телеоператор АТК выставлял свою кандидатуру по одному из одномандатных округов столицы Поморья, но, по его же собственному признанию, чтобы «оттянуть голоса» у другого кандидата. Практика известная и до сих пор применяющаяся.

Но как же основная профессия, о которой многие грезят с детства, возможно ли совмещение? Не возникнет ли у таких депутатов внутренний когнитивный диссонанс (законодатели – вторая власть, журналисты – четвертая)?

Об этом наша редакция решила спросить у членов Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело». Ранее они же отвечали на вопрос «Если бы я стал мэром» и отделались легким стебом. Посмотрим, что получится на этот раз…

Илья Азовский («Эхо севера»):

- Журналист в политике. Это нормально, если журналист переходит в новое качество. По сути, это очень позитивно – ибо бесполезно бороться за что-то стоящее пером в нынешнее время, когда морды управляющих городами и весями больше похожи на жопы. То есть, если журналист идёт в политику ради стоящей идеи – это хорошо.

В этом смысле мне, как ни странно, импонирует Хинштейн – он достиг неплохого уровня как журналист и создать что-то лучшее уже не было, видимо, душевных сил. Хинштейн стал политиком. Таким же ярким, каким ярким был и журналистом. Я сейчас не берусь анализировать его позиции. Я про искусство. На безликом небосводе российской политики Хинштейн – звездочка. 

Талантливый человек талантлив во всем. 

В Архангельской области в политику попёрли люди, называющие себя журналистами. Зачем они так себя называют? Я не понимаю. Это раньше слово журналист вызывало уважение. Сейчас – нет. 

Тележурналист – вообще стало синонимом «говорящей головы». Говорящей по суфлёру.

Журналистика как понятие умирает. Остались последние могикане, доживающие свой век. Такие как я. Нас уже ничем не удивить, мы исписываемся. Скоро маразм и подагра. Дальше гроб. Ничего нового не урождается. Увы, но не жаль. *ули – вторая древнейшая профессия, как и первая, требует умения, профессионализма и чувства эстетства. В древних профессиях человек должен быть живой. А нынешнее племя – мертвое, заформатизированое.

Зачем эти люди идут в политику – за баблом и за карьерой. Мы без особого сострадания прощаемся с ними как головами у микрофона, или у «клавы». Ничего великого не создано ими. И не будет создано.

Если человек идёт туда за баблом – сядет. Если за карьерой – двинется. Всё равно человечество уже обречено – одним дятлом больше, одним меньше…

А я Азовский. Я был и журналистом, и депутатом архангельского областного Собрания. Я из другой породы – я всегда и от всего, что делаю, получаю кайф. Я шёл за кайфом, и я его получил тогда. Потом мне этот кайф надоел. И я кончил.

Как все гении – я почти шизофреник. И потому легко перестраивался. Полчаса депутат, полчаса журналист. В итоге кайф словил.

Но самое главное в ныне идущих за мандатом «журналистах» - они идут от партий и будут зависеть от них. Поэтому с вами за микрофоном и перед телекамерой будут говорить не люди, а партия.

Со мной так не было – я позволял себе прямо и открыто посылать на*** руководителя фракции и партийное начальство. Почему? Потому что это не я зависел от них, а они от меня.

Нынче другие времена и другие нравы. В реку той действительности уже не войти. Река вроде есть, но вода в ней другая.

Андрей Соловьев (KOTNews):

- Я считаю, что да, полезно, если в законодательный орган идет журналист, работающий «на земле», с людьми, а не какой-нибудь руководитель или топ менеджер регионального СМИ, который в силу своего положения находится уже далеко от «простых смертных».

В силу профессии, постоянных встреч с населением, кому как не «практикующему» журналисту знать чаяния народа, их проблемы, пожелания к власти. Уверен, что эти знания будут полезны ему в законотворческой деятельности. Опыт общения с населением, умение донести суть информации от самых «низов» способны положительно сказаться при обсуждении проектов областных законов на депутатских комиссиях. В этом случае депутат–журналист способен стать этаким проводником «гласа народа» и добиться в законодательном органе определенных успехов. Для примера, можно привести журналиста 1 канала Петра Толстого, ставшего депутатом ГД, а в последствии и заместителем председателя ГД.

Но куда точно не стоит идти журналисту, так это в исполнительную власть, где требуется специальное образование (желательно юридическое и финансовое). Туда, где требуются грамотные хозяйственники, способные на практике обеспечить рациональное и точное исполнение принимаемых законодательной властью законов. То есть туда, где надо не разговаривать, а исполнять.

Леонид Черток («Руснорд»):

- Несколько лет назад мне предлагали идти кандидатом от одной из второстепенных патриотических партий, чьи золотые деньки давно в прошлом. Я так долго смеялся, что на том конце просто повесили трубку.

И дело не только в моей внутренней непартийности, мне идеологически тесно в каждой опубликованной программе. Просто уютно чувствую себя в профессии, в которую попал достаточно случайно, но прижился.

А ещё я непубличный человек, моё место за камерой, а не перед ней, «Сказки бабушки Галины» тот максимум, на который способен.

И очень люблю получать деньги за свой труд, бесплатно готов делать то, во что искренне верю и считаю значимым. Написание законов, тем более, простое голосование за них, к этому никак не относится. Насколько мне известно, в региональных собраниях депутатов на постоянной основе считанные единицы, да и их зарплат не идут ни в какое сравнение с госдумовскими. Лоббировать? Что… лишний прямой эфир в неделю? (относится к телевизионщикам)

Но понимаю Николаева и Толгского, для них работа в кадре – дело всей жизни. Если телевидение – маленькое кино, то выступление с трибуны – мини-театр одного актёра. Был бы талант… точнее, целый набор талантов. Главный из которых – ответственность за каждое произнесённое слово, за каждый подписанный закон.

А вот что дальше? Оба претендующих на депутатство много лет и успешно выступают ведущими. Вряд ли они смогут также успешно продолжать своё дело. У приглашённых в студию будет к ним совсем другое отношение, а сами уже не смогут сохранять объективность и отстранённость, так как повязаны корпоративной этикой депутатов.

О двух других ничего сказать не могу… как, уверен, и никто не может. Разве что одноклассники или соседи по этажу. Идти за лишней строчкой в биографии «баллотировался туда-то и тем-то». Как мелко.

Но законом не запрещено. Значит, флаг в руки, попутный ветер в спину.

Николай Прокофьев (экс-«Архсвобода») по телефону из Анапы:

- Повторите фамилии кандидатов, пожалуйста… Нет, это не журналисты, это пиар-обслуга. Они просто перейдут из одного лакейского разряда в другой, но суть не изменится. И это говорит о том, что у партии очень большие проблемы с кадрами. Что, сами выдвинулись? Клоунам это свойственно, удачи на арене. 

Андрей Рудалев («Беломорканал»):

- Депутатство – нормальная стезя для журналиста. Помнится в перестроечные годы массово шли, но тогда вся страна трепала языками, забившись в свои «будки гласности»…

Все-таки журналист – неравнодушный человек и в курсе основных общественных проблем. Да, и ходатай за народ он в большей мере, чем, например, предприниматель. А сейчас как-то никто не задает вопрос по поводу того, зачем предприниматели идут в представительную власть. Зачем, зачем… лоббировать свои интересы. Интересы же журналиста – злободневные проблемы людей и общества. Вроде бы сам Бог велел омандачиваться.

Сам бы, скорее всего, пошел. Но проблема в том, что, как правило, нужны «попки», статисты и рукоподнимальщики. А в этом плане себя будет сложно сломать.

Да, и вообще у нас огромная беда в засилье этих статистов, которые идут в представительную власть, чтобы либо себя потешить, да что-то пролоббировать, а во всех остальных вопросах оставаться унылой серостью. Тут проблема даже не в том, что возникает ситуация тоски зеленой, но, прямо говоря, крайне опасная.

Ведь именно выдрессированное послушное стадо очковтирателей, трусов и одобрямщиков стала главной причиной наших провалов в ходе СВО, когда красиво на бумаге в отчетах и реляциях, а в реальности… приходится с миру по нитке собирать на все. Тут надо говорить именно о персональной ответственности этого унылого стада: закрыл глаза, замел проблему в угол или под ковер – убил на передовой наших людей.

Отсюда и вопрос: надо ли вливаться в подобное стадо в то время, когда уже сама жизнь показала необходимость ставки на правду, а на не имитацию, декорации и пустой пиар. 

04 май 09:00 | : Горячая тема / Политика

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