Понеслась. Известный архангельский тележурналист решил пойти в депутаты

Как утверждают наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Беломорканал», документы на участие в предварительном голосовании подал телеведущий с «Поморья» Владимир Толгский.

Говорим - праймериз, подразумеваем – «Единая Россия». Как оказалось, журналист является действительным членом этой партии.

До него в законодателях запомнился только Илья Азовский, к тому моменту только-только сошедший с экрана телевизора. Но он избирался от ЛДПР, поэтому мог позволить некоторые вольности и в одежде (пришел жарким летним днем на встречу с постпредом президента в майке и шортах), и в выступлениях с трибуны, и в законодательных инициативах, добавляю в рутину депутатской работы элемент здорового шоу. Владимир в этом смысле будет связан партийной дисциплиной… да и стиль телевизионной работы у него сосем другой.

Официально Толгский является спецкором ГТРК «Поморье», но более известен как ведущий телепрограммы «Позиция», хотя в соцсетях позиционирует себя финансовым аналитиком. Также народу запомнилась его фраза из интернета двухлетней давности, в которой он сгоряча предлагал открывать огонь по наиболее активным сторонникам запрещенного на территории России политика. Следователи в его сентенции тогда не нашли признаков экстремизма.

А так, на вид вполне себе интеллигентный человек с легкой провинциаленкой.