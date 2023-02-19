Какое из искусств им важнее?

Вечный вопрос, на который после Ленина так никто и не ответил. Основоположник считал, что кино (впрочем, в некоторых источниках упоминается ещё «…и цирк», низводя победивший на тот момент пролетариат до уровня примитивизма). Пришедший ему на смену Сталин был «другом» всех деятелей искусств скопом, но благодетельствовал только избранным и идейно близким. Хрушёв после известной выставки в Манеже поприжал целые направления в живописи. При Брежневе в полном шоколаде была попса, рок только изредка высовывал нос из андеграунда.

Делаем вывод – наше искусство зависимо не только от почитателей, но и от власти. Как тогда, так и сейчас.

Культурную общественность Архангельска всколыхнула новость о переводе камерного оркестра в состояние ансамбля при Поморской филармонии. В статье федерального издания указывается, что причина в уходе большого количества музыкантов в творческие коллективы из других регионов. Понятно, что от хорошей жизни не уходят… будь ты скрипач или слесарь-инструментальщик. Для первых важна не только зарплата, но и творческий рост.

Цитата:

«Летом 2017 года властями области было принято решение о присоединении Оркестра к Поморской филармонии, в результате чего он не только потерял самостоятельность в принятии решений, в составлении концертного плана, но обнаружил и совершенно иную экономическую установку: концерты потеряли дотацию и должны были быть рассчитаны под уровень кассового сбора».

Именно после 2017 года начался основной исход музыкантов камерного. Которые внутри проблемы и видят для себя риски подобной оптимизации.

К слову, директор Поморской филармонии Василий Ларионов оперативно отреагировал на нашу публикацию. В своей пояснительной записке он высказал подозрение, что статья в федеральном издании носила «заказной характер» (вот где классика чиновничьего жанра) и сообщал буквально следующее:

«Вместо ОДНОГО коллектива у нас появляются ДВА - камерный ансамбль и большой сборный Концертный оркестр в составе 20-30 человек.

Если говорить понятным всем языком: ансамбль специализируется на сложной и редкой академической музыке,

Концертный оркестр - на более популярной и известной классике».

Надеюсь, все в курсе, что попса бывает не только на эстраде, но и в классическом репертуаре. На что в итоге будет сделана ставка?

Давно известно, что серьёзное искусство больших доходов не приносит, оно рассчитано на тонких ценителей. Но именно высокое является цементом в культурном развитии любой страны, приносит государству мировую славу и уважение.

Во сколько обходилось содержание отдельного камерного оркестра областному бюджету, чтобы из него не утекали на сторону ценные исполнительские кадры? Неужели сложно было поддержать и прокормить?

Всё зависит от отношения власти к отдельным видам творчества. На уровне «нравится – не нравится»… но это давно российская традиция.

Я действительно плохо разбираюсь в классической музыке и нюансах внутренних отношений. Поэтому перехожу к любимому – к кино.

Не так давно в Архангельской области создана кинокомиссия. Основная задача – привлечь в регион съёмочные группы для реализации крупных кинопроектов. Что, кроме денег за предоставленные услуги и информационный шум в плане рекламы поморских красот, в долгосрочной перспективе должно позвать подрастающее поколение в этот волшебный мир. Пусть они потом будут работать в Москве или в Питере (такова сурова реальность). Зато в киносправочниках рядом с фамилией известного деятеля и лауреата будет стоять «уроженец (-ка) Архангельской области».

И много раз вы видели на улицах Архангельска или Северодвинска суету съёмочного процесса? «Челюскина» снимали на льду Ягринского залива, Наталью Бондарчук восхитили «Малые Корелы». Увы и ах, наши города внешне такие, что подобные локации проще найти поближе к Москве, режиссёров, которых потянет снимать на своей малой родине, нужно ещё вырастить.

Но есть у Поморья свой Международный кинофестиваль. Кому-то нравится, кому-то нет. Последние (из коллег-журналистов) занимаются математическими подсчётами – делят количество посещения на население города и жалеют, что до Архангельска никак не доедет Ларс фон Триер со своим новым шедевром. Нам бы тоже хотелось, но…

Судьба архангельского кинофестиваля витиевата. Начал это дело губернатор Ефремов, который очень любил себя в кадре и просто в окружении известных медийных персон. Деньги на проведение доставал у богатых людей Поморья, благо, тогда такие водились. Антонычу не отказывали, надеясь на будущие преференции при ведении бизнеса. А что вы хотели… это же Россия.

Пришедший к нему на смену Киселёв уже свою избирательную программу строил на критике подобных «игрищ». К нему с кино вообще никто не подходил, хотя именно при нём государственный бюджет стал пухнуть от нефтедолларов, и нашему региону тоже кое-что переподало.

И к следующему, Михальчуку, тоже не обращались с идеей возрождения. Не в последнюю очередь потому, что он бы обязательно откат попросил (спросите у Палкина).

Зато к Орлову обратились на втором его сроке, и он благосклонно кивнул. Мало того, уже в I Arctic open принимал деятельное участие – встречался с жюри, выходил на сцену для награждения лауреатов. Что добавляло кинофестивалю статусности не только в глазах зрителей, но и московских наблюдателей от Министерства культуры, что помогало в получении федеральных грантов. Обещал привлечь богатых спонсоров под своё поручительство… но не успел.

Александр Цыбульский не против фестиваля. О чём сказал при первой нашей встрече… уточнив, однако, что кино не является его приоритетом в плане культурного отдыха. V Arctic open, который проходил с полноценной конкурсной программой, он не почтил своим присутствием ни на открытии, ни на закрытии, только деловые встречи. Областной бюджет выделяет гранты, их впритык хватает только на образовательные и культурные программы, которые проходят в рамках основного кинофестиваля, но круглый год. Всё остальное на милость Москвы – выделит деньги и не выделит. Если не будет выделять несколько лет подряд, само собой умрёт и всё сопутствующее.

Ну, а отношение первого лица автоматически переходит и на отношение к кинофестивалю в региональном министерстве культуры. Где остались люди, которые раньше всей душой. Точнее, брали под козырёк.

Конечно, любой человек имеет право на собственные вкусы. Может быть по-другому? Может.

Недавно смотрел итоговую пресс-конференцию чукотского кинофестиваля «Золотой ворон». Население региона 47 514 человек, столицы Анадыря – немногим больше 10 000, но там два действующих кинотеатра (сравните с Архангельском). Только самолётом можно долететь и то очень долго. До сих пор гордятся «Начальником Чукотки», больше нечем. Но именно на «Золотой ворон» туда слетаются кинематографисты, попутно находят неповторимую натуру и локации. Организаторы благодарят окружную власть за всестороннюю поддержку… а ведь Абрамович давно оттуда съехал. Особо отмечалось, что именно кинофестиваль стал привлекать туда туристов. Сначала прилетели свои фильмы показать, рассказали друзьям-знакомым об увиденном, и вернулись уже за незабываемым отдыхом. Заодно и подумать над новыми кинопроектами с привязкой к местности.

А вот впечатления директора нашего Arctic open Тамары Статиковой от посещения кинофестиваля «Дух огня» в Ханта-Мансийске. Тоже ни разу не киношный регион. Однако…

- Особенно ценно, что почти в каждом обсуждении картин, в сессиях по сугубо киношной проблематике участвовали представители Правительства Югры. Губернатор ХМАО Наталья Комарова, казалось, «следила» со стороны, деликатно, без давления, как проводится кинофестиваль, как чувствуют себя гости, российские и иностранные, начинающие кинорежиссёры и мэтры кино (а их, именитых и медийных было много). Неоднократно и искренне высказывала мысль, что это важное для территории событие и визитная карточка края. Лично участвовала и в деловой программе и, конечно, открывала и закрывала в концертном зале «Дух огня».

А у нас? Лично моё ощущение, что кинофестиваль Arctic open находится при губернской власти на положение пасынка. Внешне симпатичного, но мешающего делать какие-то более важные дела. От такого жду – когда ты уже наконец уйдёшь в армию?!

Утрирую? Вспомните, с каким пиететом эта власть принимала два года назад Сергея Жигунова с его дорогущими, но замшелыми «Сполохами». И опомнилась только тогда, когда тот по-гардемаринской простоте своей попросил поделиться доходами областного бюджета.

Arctic open в этом смысле не в пример скромнее. Просит к себе побольше внимания, о пользе, которую он приносит Поморью, только мной написано с десяток раз. И здесь не хочется ставить точку. Поставлю лучше многоточие…

Леонид Черток