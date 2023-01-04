На окраине Архангельска работает тату-салон для животных

Необычное предприятие открыл житель Маймаксы в своей квартире на первом этаже деревянного дома. На идею нового бизнеса его натолкнула публикация в электронных СМИ об аналогичном салоне в Москве. Впрочем, скоро выяснилось, что это обычный фейк, но идея запала в душу.

- Руку я набил еще в зоне, где отсидел десятку… неважно за что, - рассказал мастер Б. корреспонденту ИА RUSNORD на условиях анонимности. – Вышел, вернулся на малую Родину, за плечами только десятилетка и никакой профессии, кроме кольщика. Сами понимаете, с таким лицом и репутацией ко мне на стол не каждый человек ляжет, даже бандюган, а вот животные - в самый раз.

Начал мастер Б. с татуирования кошек породы сфинкс, к которым почему-то нездоровая любовь и бывших сидельцев. Находить клиентов помогали наработанные в зоне связи, ну а дальше, как говорится, слава стала передаваться из уст в уста.

Позже пошли заказы на татуировку животов крупных пород собак с минимальным волосяным покровом, особенно сейчас популярна буква Z, что называется, в политическом тренде. И клиентура только расширяется.

- Вы не поверите, ко мне стали возить свиней! Не декоративных хрюшек, крупную мясную породы. Оказывается, деревенским фермерам тоже не чуждо чувство прекрасного! Плюс экономический расчет – на рынке куски мяса с татуированной кожей улетают первыми. Зажрался народ совсем, оригинального им подавай.

Что касается сюжетов рисунков. Сначала наш собеседник колол сфинксам в основном звезды на ключицах и купола на спинках, что вызывало у хозяев приступы ностальгии по лихой молодости. Теперь его портфолио постоянно расширяется. Совсем недавно работал над рублевской «Троицей» на животе английского бульдога, хозяин которого гордится своим радикальным православием. Зато либералу, заказавшему набить на брюшке морской свинки пацифик, он отказал в грубой форме, чем выразил свою патриотическую позицию. Владельцы свиней в основном заказывают сложные ирландские орнаменты (кто бы мог подумать!). Однако на днях отказался набивать на задних окороках хряка тематическую картинку «Путин встречается с Си Цзиньпинем», сославшись на «недостаточное мастерство».

- С хрюшками я больше всего люблю работать, - мечтательно признается тату-мастер. – Площадь рисунка больше, соответственно, и оплата. К тому же не кусаются, не царапаются, только похрюкивают. Запах, говорите? Знали бы вы, как в нашем отряде пахло перед подъемом… ко всему притерпелся.

Бизнес у мастера Б. идет в гору, и он уже задумался о его расширении и легализации.

- У нас сегодня суббота 1 апреля, верно? В понедельник иду регистрироваться как самозанятый, буду государству отстегивать его долю малую. И присматриваю помещение в центре Архангельске. В ТЦ меня с такой клиентурой вряд ли пустят, рассчитываю на кабинет в ветклинике. Что значит – «не согласятся»?! На то дружки есть, с которыми вместе чалились, им редко кто отказывает.

На вопрос, сколько стоит квадратный сантиметр татуированной шкуры, наш собеседник скромно ответил – «не дороже денег. К тому же есть система скидок для правильных бродяг и честных битых фраеров. Могу себе позволить, я же в этом бизнесе здесь первый. И вы звоните-приходите».

Кстати…

В соседней с нами области работает паб «Собака на пене». Туда не только пускают с четвероногими друзьями, но и наливают братьям нашим меньшим безалкогольный пенный продукт, который уже продается в специализированных магазинах для животных.

Никто не останется обделенным!

(фото с https://dzen.ru/a/Xu8wU6531i4dQQcj