Житель Северодвинска приспособил подвал жилого дома под птицеферму

В адрес Североморского межрегионального управления Россельхознадзора поступило коллективное обращение жильцов многоквартирного дома в г. Северодвинске, в котором сообщается о факте содержания сельскохозяйственных животных (куры, гуси, козы), а также размещения кормов для сельскохозяйственных животных (сено и др.) на 1 этаже в нежилом помещении, а также в подвальном помещении собственником.
Управление провело контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом (выездное обследование).
Было установлено, что для входа в помещение и в подвал здания на 1 этаже имеется 2 двери. У одной из дверей складированы мешки с неопределенным содержимым, имеются остатки сена. Двери закрыты, из помещения слышен лай собак. Вдоль цоколя расположены вентиляционные окна, из которых слышно кудахтанье кур. В районе дома, а также в самом подъезде жилого дома ощущается запах навоза.
Из полученной Управлением информации следует, что местный житель, занимающийся содержанием животных, личное подсобное хозяйство не зарегистрировал, а также не проводит противоэпизоотические, диагностические мероприятия в отношении принадлежащих ему животных.
Гражданину объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства с предложением принять меры по обеспечению его соблюдения: провести обязательные ежегодные диагностические исследования и вакцинацию, соблюдать Ветеринарные правила содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 03.04.2006 №103.