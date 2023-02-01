Приветственное слово Артура Чилингарова к участникам VIII Международной конференция Арктика

Дорогие друзья и коллеги!

Ваша конференция, проводимая Торгово -Промышленной палатой РФ, как никогда своевременна. Через три месяца закачивается Председательство Российской Федерации в Арктическом Совете. Сейчас совсем непростое время.

Но если вспомнить историю создания Арктического Совета в Оттаве 27 лет назад , то и эта история была тоже совсем непростой. Тогда, как известно, все Арктические страны – Россия, Норвегия, Дания Финляндия, Швеция, Исландия поддержали идею наших канадских коллег создать Арктический совет со штаб квартирой в Оттаве. Напомню, единственной страной , которая возражала по созданию Арктического совета тогда в далеком 1996 году , были Соединенные Штаты Америки. США считали тогда такую идею нецелесообразной. Время показало, что Арктический Совет стал важной основой международной координацией усилий Арктических стран, стран «big Arctic 8» и стран наблюдателей Арктического Совета в очень важных вопросах.

Вашей конференции предстоит рассмотреть вопросы изменения климата, пограничного сотрудничества, энергетические проекты, вопросы инфраструктурного развития, вопросы безопасности мореплавания на трассе Северного морского пути и ,конечно, вопросы инвестиций . И это далеко не все приоритетные направления, которые Вам предстоит рассмотреть.

Мы не может закрывать глаза, что живем сегодня совсем в другой геополитической обстановке и времени проведения СВО. Наша позиция была и есть –неизменной. Украина не Арктика и никоим образом не должна отрицательно влиять на продолжение нашего международного сотрудничества в Арктике и Антарктике. Я много раз говорил, что все мы живем на одной льдине. Арктику открывали героические исследователи Норвегии, Швеции, Великобритании, Дании, США и, конечно, наши Российские исследователи. Имена Семена Челюскина, Харитона Лаптева, Семена Дежнева, Витуса Беринга, Виллема Баренца, Джона Франклина, Роберта Пири, Руальда Амудсена, Фритьофа Нансена, Александра Колчака,

Отто Шмидта, Ивана Папанина и многих других исследователей навсегда останутся в истории первооткрывателей Арктики и Антарктики.

В прошлый год в 2022 году мы отмечали 90 летие Северного морского пути, а совсем недавно, 09 февраля, наш Президент Владимир Владимирович Путин приветствовал нас в Государственном Кремлевском Дворце на 100 летии Отечественной гражданской авиации, без которой развитие Арктики и Антарктики было бы невозможным.

Да, мы живем в непростое время. Были сложные времена и раньше, когда Арктику хотели «разогреть» горячими действиями. Мы все это преодолели. Преодолеем эту ситуацию и сейчас. Новые энергетические проекты на Ямале и на Таймыре, которые успешно развивают ПАО НОВАТЭК и ПАО Роснефть еще раз доказывают: Арктическим проектам быть. Совсем недавно, успешно реализован проект ГК «Росатом» российской плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», которая обеспечивает энергоснабжение Чукотского порта Певек и ближайших населенных пунктов отдаленной Арктической территории России. Поморский ученый Михаил Васильевич Ломоносов оказался гениальным провидцем: могущество России будет прирастать не только Сибирью, но и Арктикой.

Арктика- наш общий дом. На севере живут спокойные рассудительные люди. Я много лет прожил в Якутии в Тикси, Диксоне и Амдерме- небольших арктических населенных пунктах на Таймыре и Ненецком автономном округе. Я заметил, даже время в Арктике протекает по-особому. Здесь без тесного сотрудничества, без взаимовыручки не обойтись. Пусть об этом помнят те, кто думает, что Арктическое сотрудничество можно развивать без России. Ничего не получится, российская арктическая береговая линия составляет 40 процентов от мирового арктического побережья.

Мы никогда не связывали арктическое сотрудничество с горячими мировыми точками в прошлом и нынешнем веке, и мы верим, что здравый смысл победит и сейчас. Да он и побеждает. Продолжаются международные переговоры по вопросам рыболовства, изменения климата, вопросам безопасности, пограничным вопросам и предупредительной информации в Арктике и Антарктике.

Вас ждут два дня интересной совместной работы законодателей, властей всех уровней, бизнеса, науки

Я желаю VIII международной конференции «Арктика-2023» новых интересных выступлений и практических решений.

Спасибо.

Артур Чилингаров, Специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике



