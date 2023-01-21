Страсти по "Рико". Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе у народных избранников столицы Поморья случилась знаковое событие – первая в этом году сессия.

В повестке дня превалировали технические вопросы финансового, имущественного и регламентного характера. Но наших наблюдателей не обманешь – острым перчиком стала дискуссия о начале транспортной реформы. Надо отметить, большинство присутствующих не поддалось искушению популизм, депутаты достаточно взвешенно подошли к происходящему в эти дни в главном городе региона.

Любое новое дело начинается с огрехов, как не расписывай этапы на бумаге, неожиданности могут подстерегать буквально на каждом повороте. Изначально было известно, что подмосковная фирма, выигравшая тендер на автоперевозки, будет на первых порах использовать своих штатных водителей. Кто сидит за рулём московских и подмосковных автобусов? В основном трудовые мигранты из южных республик бывшего Советского Союза, разве это новость? Да и коренные москвичи вряд ли знают географию архангельских улиц.

Можно было избежать хайпа на эту тему? Можно, если с самого начала разработать информационную стратегию разъяснения ситуации, чего не было сделано. Но эта претензия не в адрес депутатов, они в данном случае такие же наблюдатели. Причем наблюдатели взвешенные.

Дмитрий Акишев:

- Самое главное, я хочу отметить, что я, как и многие-многие жители Архангельска, за прошедшие десятилетия, наконец-то дождались, что старые, грязные «пазики» уходят в прошлое. В город пришел новые крупный надежный оператор транспортной системы. Надеюсь, что в ближайшее время все трудности будут устранены.

К слову, как было отмечено, в последние дни количество жалоб на работу компании «Рико» снизилось в восемь раз. B город стал выглядеть цивилизованней, ибо трудами кинематографистов горбатые «пазики» стали неким символом убогости российской провинции. Для них даже не было специализированной автомойки… а для «Лотосов» теперь есть.

Кроме того, в ходе сессии было уделено внимание тем, кто предпочитает здоровый образ жизни и передвигается по городу пешком. Для таких существуют тротуары. По которым часто неприятно и даже травмоопасно ходить, не говоря уже о проблемах инвалидов-колясочников (проверено на себе), которым для прогулки требуется помощь спортсменов-бобслеистов. Автор этих строк несколько месяцев прожил в американской провинции, по сравнению с которой Архангельск – центр мира, и готов свидетельствовать – тротуары там носят чисто декоративную функцию (все за рулем), но содержатся в идеальном состоянии и моются чуть ли не с мылом.

Однако по мнению Вячеслава Широкого («Единая Россия») наши люди равнодушны к подобным изыскам:

- Жителям все равно, каким способом городские власти планируют убирать тротуары, самое главное, чтобы они были удобными для горожан. Также прошу обратить пристальное внимание и обозначить конкретные условия в техническом задании в новом контракте для подрядчика в сфере уборки дорог (в части содержания автобусных остановок).

А вот и не согласны. Даже в уборке должна быть своя эстетика, радующая глаз. Вот возьмут в руки метла приговоренные к исправительным работам, среди которых встречаются даже бывшие чиновники регионального уровня… тогда и поговорим.

В целом же сессия прошла с огоньком (непожароопасным).

А еще была приятная минута. Депутаты городского парламента были отмечены за гуманитарную деятельность в зоне СВО – Ивану Воронцову, Сергею Чанчикову, Риму Калимуллину и Вячеславу Широкому вручили Благодарственные письма за активное участие в акции «Дети Донбасса – дети России» и поддержку ДНР и ЛНР в целом.

По заслугам и почет…

(фото с https://vk.com/wall-79083908_73619)