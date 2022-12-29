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За рулем архангельских автобусов сидят иностранцы

По крайней мере, такой вывод можно сделать из многочисленных постов в социальных сетях, где через раз жалуются на то, что водители компании «Рико» плохо понимают по-русски.

Конечно, речь не о англичанах или французах, а о гастарбайторах из южных республик бывшего Советского Союза.

Впрочем, наши наблюдатели не видят в этом ничего странного. Как известно, «Рико» - московская фирма, а рули столичных автобусов давно находятся в надежных руках южан, коренные москвичи не очень-то идут на эту работу.

Напомним, что ГИБДД Архангельска с 6 февраля запускает профилактическое мероприятие «Безопасный автобус», в ходе которого будут проверены водительские лицензии (не исключаем, что и миграционные удостоверения), знание ПДД и факты участия в ДТП.

Администрация Архангельска уже заявила, что наличие на маршрутах иногородних водителей – явление вынужденное и временное, скоро штат пополнится местными профессионалами.

Мы не исключаем, что кое-кто из южан решит остаться на Русском Севере. Что ж, welcome, лишь бы соответствовали в профессиональных качествах. А язык для водителей – дело наживное… им же не лекции в САФУ читать.

04 февраль 11:04 | : Экономика

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