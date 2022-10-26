«Ухожу недалеко». Игорь Скубенко сложил с себя полномочия мэра Северодвинска

Как мы уже сообщали, Игорь Скубенко переходит на работу в региональное правительство, о чем глава города корабелов оповестил в понедельник через соцсети.
А вот и официальное уведомление: депутаты городского парламента досрочно прекратили его полномочия согласно соответствующему заявлению в письменном виде. 21 голос был подан «за», один «воздержался».
Игоря Васильевича проводили с почестями, вручив под продолжительные аплодисменты Почетную грамоту Совета депутатов. Растрогавшись, провожаемый пообещал, что «далеко я не уйду». Уже в понедельник он выйдет на новое место работы (в Архангельске).
Временно исполняющим обязанности главы Северодвинска стал заместитель по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков. Но только до 13 декабря, когда жители славного города узнают имя нового градоначальника. Впрочем, долго гадать не надо…