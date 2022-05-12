Михаил Горбачев – «непонятный» политик. Взгляд коммуниста

«Благими намерениями выстлана дорога в ад.»
(Английский священник XVII века - Джордж Герберт).
От нас ушел навсегда Михаил Сергеевич Горбачев. Он уже тридцать лет как не в публичной политике. Его, как политика, историки и политологи давно уже разобрали «по косточкам» - кто сделал из него ИДОЛА добра, другие, наоборот, обвинили его во всех тяжких грехах, но истинное значение его, мы все еще обсуждаем.., и, думаю, будем приходить к новым взглядам на его место в истории, в зависимости от текущего исторического момента.
Поэтому, я выскажу свою точку зрения, по-своему субъективную, но – с претензией на объективность.
Я хорошо помню это время, сами были тогда молоды, полны сил и энергии.
После последних брежневских лет и «пятилетки пышных похорон», когда «сусловский догматизм» в идеологии и весь этот фарс с «глубокими старцами» в Политбюро изрядно надоел народу, поэтому появление Горбачева все встретили на УРА!
Все повторялось, как всегда, строго по канонам разработанных давно в партии, состоялся пленум, избрали Горбачева Генсеком, а спустя месяц состоялся апрельский 1985 года пленум ЦК и был взят курс на «ускорение», а оно понималось, как продвижения по социалистическому пути на основе эффективного использования достижений научно-технического прогресса, активизации человеческого фактора и изменения порядка планирования.
Неплохое начало – поднять экономику, сформировать мотивацию труда, поднять производительность, внедрять научны достижения, а как следствие – поднять уровень жизни населения, который на много отставал от Запада.
Молодец, начал с экономики, не как Хрущев – с политических реформ и развенчание культа личности Сталина, но результат был похожим, плачевным.
Подвела Горбачева антиалкогольная компания (да, пили много, причем в основном крепленое вино, водку реже, а пива было совсем мало, вино было совсем поганое – мне довелось в студенческие годы, в то время, как то халтурить на Архангельском винзаводе – красили изнутри чаны для вина, и мы собственными глазами видели – приходили машины с Азербайджана с хорошим вином, его выливали в эти самые чаны, разбавляли спиртом и водой , после этого получалось такое пойло, что лучше не вспоминать),надо было начинать по-другому, не запретами, а ликвидацией товарного дефицита.
Я жил в то время на рабочей окраине города, видел, как и сколько пьет рабочий класс, почему. Причина была тут одна – людям нечем было заняться в свободное время, низкий культурный уровень и некуда было тратить деньги, особенно среди хорошо зарабатывающих рабочих. Жили почти в бараках – дайте людям строиться самим, выделите земли, подготовьте инфраструктуру, производите больше автомобилей, сделайте их доступнее – у людей появится цель, не станут пить.
Антиалкогольная компания ударила и по экономике, и по имиджу Горбачева, он сам, позднее, называл ее ошибочной.
Идея ПЕРЕСТРОЙКИ и демократического социализма появилась позднее, в январе 1987 года и это означало, что руководство страны решило - нужны были более радикальные меры, отказ от «сусловского догматизма» и начало дискуссий о вариантах развития страны, т.н. ГЛАСТНОСТЬ, одновременно, в экономике, переход на что-то вроде ленинского НЭПа, на современный лад. Кооперация и индивидуальная трудовая деятельность.
Снова появился бухаринский (Бухарин – выдающийся советский деятель, теоретик) лозунг начала двадцатых годов прошлого века - «БОГАТЕЙТЕ, товарищи»! И здесь, как написал Л.Таскаев в ИА «Rusnord», «Горбачев не справился с джином повальной алчности».
Начала расти молодежная и организованная преступность. При советской системе государственных предприятий, такое понятие как рэкет было невозможно – директора не могли из кассы взять деньги, а с частников было можно, они самостоятельно ими распоряжались.
Не повезло Горбачеву и с внешней конъектурой, происходило снижения цен на нефть из-за замедления темпов мировой экономики, только в 1986 году Советский Союз не досчитался 20 млрд. долларов нефтяной выручки или 7,5% экспортной выручки. Выход стали искать на кредитных рынках. С 1986 по 1989 год внешний долг СССР возрос вдвое — с 30 млрд до 50 млрд долларов, а деньги нужны были для закупки пшеницы, собственного производства не хватало.
К 1988 году стало совсем плохо в экономическом плане – полки магазинов пустели, частники в основном занимались перепродажей, а не производством.
Криминал уже уверенно поднял голову, и милиция не могла с ним справиться.
Но самое плохое было в идеологии – вместо обновленного социализма пошла полная идеологическая деградация общества, осквернение всего и вся.
Появляется известная статья одного из тогдашних идеологов – Александра Ципко «Реформация или реставрация», где он потихонечку, исподволь, протаскивал идею о невозможности реформировать социализм, надо, мол, начинать строить капитализм.
Сравнивая ситуацию с Горбачевым и страной тогда и сейчас, тоже не простое время, можно сделать вывод, что он к 1988 году растерялся, все пошло не так. Поддержка народа была потеряна, прежде всего идеологическая. Советники Горбачева, а это целая плеяда экономистов, политологов, историков не просчитали все факторы – они, воспитанные на «сусловской» доктрине, не смогли спрогнозировать диалектику всех факторов развития.
Сегодня, несмотря на жесточайший военный, дипломатический и экономический прессинг, со стороны всего Запада, мы ничего, живем, работаем, потихонечку проводя свою спецоперацию и даже своей глубоко продуманной экономической стратегией доводя Запад почти до истерики.
Отсутствие хорошо продуманной стратегии ПЕРЕСТРОЙКИ, отсутствие воли принимать жесткие решения на волне популистских деклараций ( возьмите Китай 1989 года и события на площади ТЯНЬАНЬМЕНЬ, когда воодушевленные советской перестройкой студенты начали бунтовать, их сразу жестоко подавили, Компартия Китая показала, «кто в доме хозяин», продолжая идти по пути реформ в области экономики) – привели к резкому кризису в обществе, причем во всех его формах. А тут Горбачев идет совсем в пропасть, и прежде всего в международной политики и дестабилизации политической системы в Советском Союзе.
Не поддается логике, зачем он пошел по пути таких уступок Западу, сдал ГДР, сдал всю восточную Европу, Кубу и т.д. Единственным хорошим моментом было – вывод войск из Афганистана и заключение договоров по ядерному разоружению и, в общем – то, ослабление военной конфронтации.
Он сам объяснял это НОВЫМ МЫШЛЕНИЕМ, но похоже оно было только у него, на Западе это восприняли как их победу над СССР.
В это время выходит статья Нины Андреевой «Не могу поступиться с принципами», где она критически высказывается о происходящих событиях в стране и прежде всего в идеологической сфере. Ее печатают, но горбачевские идеологи встречают ее «в штыки». Да и идеология саморазрушения уже запущена, общество разделилось на два лагеря – тот, кто поддерживал написанное в статье, и кто выступал против. Горбачев к Андреевой не прислушался, более того в этом назревающем экономическом хаосе он пошел на дальнейшее реформирование политической системы страны – отодвинуть сложившуюся систему с партией во главе на второй план, ввести институт ПРЕЗИДЕНСТВА.
Не понятно, зачем в кризисный момент в стране рушить свежующий стержень – партию. Подожди, реши сначала экономические проблемы, а потом иди дальше. Советское государство было построено на партии, выдерни её и все порушится. Так и произошло.
В Китае пошли по другому пути – и все получилось. Китайская перестройка началась раньше, в 1978 году. Опыт был. Ознакомьтесь, изучите.
Августовский путч 1991 года, это последняя, беззубая, попытка спасти Советский Союз. Отрезали Горбачева от власти в Форосе, не отрезали – он выжидал, на чью сторону встанет народ, кто победит. Конечно, он был в курсе начало этого путча. Путчисты повели себя слабо, трусливо, народ встал против них.
Возвращение из Фороса – это уже начало конца. Появилась другая сила – Ельцин, которые уже не пытались сидеть на двух стульях, а решительно взялся за захват власти. Он полностью перешел на антикоммунистические позиции, вместе с Гайдаром готовили её к реставрации капитализма.
Горбачев был еще в силе – легитимно избранный первый ПРЕЗИДЕНТ СССР, обладающий всей полнотой власти, с которым считались во всем мире, да и поддерживали во всем (даже наши бывшие «партнеры»). Зачем нужно было идти на подписание нового Союзного договора – повремени, пока все успокоится, но он пошел – верил, что его поддержат?
Не понятно, ведь уже было ясно, что Прибалтика – против, вся местная партийная элита уже мечтала о ПОЛНОЙ власти на вверенной им территории, за спиной маячил решительный Ельцин.
В этой ситуации надо было консолидировать власть, силовые структуры, дать четкие идеологические установки по сохранению стабильности в государстве и медленному выползанию из этого болота хаоса.
Я уверен, что, если бы у Ельцина был хоть один шанс захватить власть в Союзе, победив Горбачева в этой ситуации, он никогда бы не пошел на Беловежские соглашения. Но шанса у него не было. Поставив все «на кон», он уговорил «товарищей» из Белоруссии и Украины пойти на ЭТО.
Развал Советского Союза – есть заговор местной партийной элиты национальных государств (кстати, ошибка Сталина, когда он уступил Ленину, а не настоял на своем принципе автономии союзного государства), предательство интересов, уже сформировавшегося советского народа, ради своих корыстных целей.
Не понятно, почему Горбачев не арестовал этих «товарищей», послав туда лишь роту спецназа. Никто бы даже слова не сказал ни в стране, ни за рубежом, даже наши «партнеры» на Западе (кстати, после жестокого подавления студентов на площади Тяньаньмэнь в Китае, когда только по официальным источникам 254 человека были раздавлены танками и расстреляны, ни Запад, ни СССР не возмутись. Отделавшись легким АЙ, АЙ).
Михаил Сергеевич в своей деятельности, без сомнения, руководствовался самыми хорошими намерениями, сделать страну сильней, а жизнь народа лучше, но не получилось, «благими намерениями выстлана дорога в ад».
История на то и история, что это уже случилось и нельзя все переделать по-новому, но я уверен, что многих, многих бед удалось бы избежать, если бы Горбачев был ПОНЯТНЫМ политиком, но он для меня остается «непонятным» политиком.
Михаил Скоморохов, специально для ИА «RUSNORD».