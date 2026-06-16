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Меньше половины архангелогородцев откажутся от серой зарплаты

В Архангельской области доля тех, кто принципиально не готов работать за «серую» зарплату или вообще без официального оформления, составляет 40%. Согласились бы на подобные условия 35% опрошенных, а каждый четвертый не смог определиться с ответом. Таким образом, число противников по‑прежнему превышает число потенциально согласных.

Среди мужчин 43% выразили готовность к серым схемам, тогда как среди женщин таких лишь 29%.

 Молодежь до 35 лет соглашается чуть чаще (34%), чем те, кто старше (37%).

 Среди обладателей высшего образования готовы работать за зарплату в конверте 36% респондентов, среди закончивших средние профессиональные учебные заведения — 33%.

 Чем выше ежемесячный доход, тем легче респонденты соглашаются на неофициальные выплаты: среди получающих до 100 тысяч рублей лоялен 31%, а среди тех, чья зарплата свыше 150 тысяч, таких уже 43%.

(картинка с https://otradnaya.ru/index.php?area=news&sector=0&id=8440

25 июль 10:00 | : Экономика

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