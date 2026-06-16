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Архангельский рынок труда. Бывшим зекам здесь не рады

После краткосрочного периода смягчения рекрутинговой политики компании начали пересматривать отношение к соискателям с непогашенной судимостью.

Персонал с непогашенной судимостью сегодня есть в 5% архангельских компаний. В 2024—2025 годах о таких сотрудниках рассказывали 7-8%.

 О готовности трудоустраивать ранее судимых заявили представители 9% предприятий и организаций (минус 8 процентных пунктов за год).

 Чуть чаще лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, складские, энергетические и производственные предприятия: таких соискателей принимают на позиции рабочих и разнорабочих. Однако общее число потенциально открытых для кандидатов с непогашенной судимостью вакансий сократилось: численность соискателей на открытом рынке труда выросла, в этих условиях компании сворачивают эксперименты с высоким кадровым риском.

23 июль 11:25 | : Экономика

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