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Прокурор Северодвинска прроверил ход строительства важных объектов

Прокурор города Северодвинска Игорь Федоровцев и его заместитель Александр Сластилин в рамках надзора за реализацией на территории МО «Северодвинск» национальных проектов посетили строительные площадки по возведению нового фондохранилища, плавательного бассейна, а также территории по благоустройству «Набережной им. А. Зрячего» и вблизи храма святителя Николая Чудотворца. 

В ходе выезда дана оценка наличия у указанных организаций необходимых сил и средств для завершения работ в установленный срок, выявлены нарушения сроков и порядка исполнения контрактов по благоустройству территорий.

В этой связи принято решение о внесении руководителям подрядных организации выполняющим указанный вид работ представлений об устранении нарушений закона.

Вопросы реализации мероприятий национальных проектов остаются на особом контроле прокуратуры города. 


22 июль 12:05 | : Экономика

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