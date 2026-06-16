Аэропорт "Архангельск" получил нового гендиректора

Александр Дубинин назначен генеральным директором АО "Аэропорт Архангельск", говорится в выписке из ЕГРЮЛ. О чем сегодня радостно сообщают ведущие интернет-СМИ.

Согласно реестру, пост генерального директора предприятия Дубинин занимает с 20 июля. С апреля 2023 года он занимал пост исполняющего обязанности генерального директора аэропорта.

Напомним, в марте-декабре 2023 года аэропорт Архангельска был закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) и для проведения ряда других работ. Кроме того, в марте 2024 года в аэропорту закончилось строительство пассажирского терминала площадью 1,5 тыс. кв. м.

В марте 2025 года со ссылкой на владельца холдинга "Новапорт" Романа Троценко сообщалось, что в строительство нового терминала в аэропорту Архангельска планируется инвестировать 6 млрд рублей. Начать его проектирование планировалось в 2025 году, терминал должен иметь площадь около 7 тыс. кв. м. По словам Троценко, он будет рассчитан как на международный, так и на внутренний турпоток. Строительство объекта может занять 16-17 месяцев.

Немного истории. Аэропорт Архангельска открыт в 1963 году. Его пассажиропоток в 2025 году снизился на 3% по сравнению с показателем 2024 года, до 1,03 млн человек. Базовый перевозчик - авиакомпания Smartavia.

Учредителем АО "Аэропорт Архангельск" является комитет регионального имущества Архангельской области. Согласно отчетности, на 31 декабря 2025 года 31,49% уставного капитала компании принадлежало ООО "Новапорт Холдинг".