Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Аэропорт "Архангельск" получил нового гендиректора

Александр Дубинин назначен генеральным директором АО "Аэропорт Архангельск", говорится в выписке из ЕГРЮЛ. О чем сегодня радостно сообщают ведущие интернет-СМИ.

Согласно реестру, пост генерального директора предприятия Дубинин занимает с 20 июля. С апреля 2023 года он занимал пост исполняющего обязанности генерального директора аэропорта.

Напомним, в марте-декабре 2023 года аэропорт Архангельска был закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) и для проведения ряда других работ. Кроме того, в марте 2024 года в аэропорту закончилось строительство пассажирского терминала площадью 1,5 тыс. кв. м.

В марте 2025 года со ссылкой на владельца холдинга "Новапорт" Романа Троценко сообщалось, что в строительство нового терминала в аэропорту Архангельска планируется инвестировать 6 млрд рублей. Начать его проектирование планировалось в 2025 году, терминал должен иметь площадь около 7 тыс. кв. м. По словам Троценко, он будет рассчитан как на международный, так и на внутренний турпоток. Строительство объекта может занять 16-17 месяцев.

Немного истории. Аэропорт Архангельска открыт в 1963 году. Его пассажиропоток в 2025 году снизился на 3% по сравнению с показателем 2024 года, до 1,03 млн человек. Базовый перевозчик - авиакомпания Smartavia.

Учредителем АО "Аэропорт Архангельск" является комитет регионального имущества Архангельской области. Согласно отчетности, на 31 декабря 2025 года 31,49% уставного капитала компании принадлежало ООО "Новапорт Холдинг".

22 июль 07:24 | : Экономика

Главные новости


Курс на комфорт. Депутаты АрхГорДумы за неделю
У Архангельска появился свой миллиардер

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (245)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20