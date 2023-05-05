Александр Распеченюк покинул пост гендиректора аэропорта Архангельск

Заявление по собственному желанию он написал еще до праздников.

Пока руководить успешным авиапредприятием на правах исполняющего обязанности будет его зам по экономике и финансам Александр Дубинин. Но только до собрания акционеров, на котором будет рассмотрена новая кандидатура на пост главного руководителя.

Напомним, Александр Распеченюк был назначен директором аэропорта Архангельск после ухода его предшественника, Ваги Петросяна, на работу в исполнительную власть региона. При нем началась подготовка к серьезной реконструкции взлетного поля, из-за которой авиарейсы до осени перенесены в аэропорт Васьково, ранее обслуживавшего только местные авиалинии.

Также Распеченюк входил в состав Общественной палаты Архангельской области. Как человек неместный, московский, он, скорее всего, покинет регион. Соответственно, освободится еще одно значимое место… которое, как известно, пустым недолго простаивает.