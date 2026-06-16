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В Архангельске набирает скорость снос ветхих домов

В Архангельске одновременно работает 6 подрядчиков по сносу расселенных домов. «Темп мы взяли серьезный» - скромно уточняет глава городской администрации Дмитрий Морев: 

 - Сегодня в ходе рабочей поездки проверили, как идет процесс на объектах в Северном и Соломбальском округах. 

 Работы выполняются по графикам. На ул. Репина, 20 основной объем выполнен, с пятницы начнется расчистка площадки от оставшегося после сноса мусора. На Мещерского, 16 и Ярославской, 79 идет демонтаж, работает несколько единиц техники. 

 В поездке участвовал член общественного совета Северного округа Сергей Пивков. Он обратил особое внимание на безопасность организации сноса. Это важнейший аспект – доступ детей к опасным объектам должен быть исключен, а безопасность прохожих гарантирована. 

 Также к нам присоединился куратор проекта «Комфортное Поморье» Александр Шевченко. Обсудили дальнейшую судьбу освобожденных участков – они не должны пустовать. После расчистки территории можно использовать под строительство нового жилья или реализацию проектов благоустройства. 

 Плановый показатель на этот год – 100 снесенных домов, и мы уверенно движемся к этой цели.


21 июль 16:34 | : Экономика

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