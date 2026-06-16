В Архангельске набирает скорость снос ветхих домов

В Архангельске одновременно работает 6 подрядчиков по сносу расселенных домов. «Темп мы взяли серьезный» - скромно уточняет глава городской администрации Дмитрий Морев:

- Сегодня в ходе рабочей поездки проверили, как идет процесс на объектах в Северном и Соломбальском округах.

Работы выполняются по графикам. На ул. Репина, 20 основной объем выполнен, с пятницы начнется расчистка площадки от оставшегося после сноса мусора. На Мещерского, 16 и Ярославской, 79 идет демонтаж, работает несколько единиц техники.

В поездке участвовал член общественного совета Северного округа Сергей Пивков. Он обратил особое внимание на безопасность организации сноса. Это важнейший аспект – доступ детей к опасным объектам должен быть исключен, а безопасность прохожих гарантирована.

Также к нам присоединился куратор проекта «Комфортное Поморье» Александр Шевченко. Обсудили дальнейшую судьбу освобожденных участков – они не должны пустовать. После расчистки территории можно использовать под строительство нового жилья или реализацию проектов благоустройства.

Плановый показатель на этот год – 100 снесенных домов, и мы уверенно движемся к этой цели.



