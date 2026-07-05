Дмитрий Морев благодарит "РВК-Архангельск" за ударную работу

От первого лица администрации Архангельска:

- Завершаем один из самых масштабных проектов последних лет - реконструкцию системы водоснабжения Маймаксанского округа.

Три года назад ситуация была критической: старые сети разрушались, постоянные отключения, потери воды доходили до 94%.

Компания «РВК-Архангельск» выполнила колоссальный объем работ - заменила порядка 10 км сетей. Это позволило сократить потери воды на 200-240 кубометров в час. Представьте: раньше подавали 350 кубов, а доходило только 80. Сейчас подается необходимые 110, и все они идут в дома.

Такой объем реконструкции можно было выполнить только поэтапно: шли от 14 лесозавода до поселка Гидролизного завода, где раньше без воды оставались через день. А за последние полтора года - ни одной аварии. Ушла вода с улиц, высохли многолетние озера в районе трассы. Давление в сети теперь стабильное.

Это не просто ремонт, а модернизация на десятилетия вперед. И мы не останавливаемся. До конца 2026 года продолжится четвертый, завершающий этап. После этого вся система водоснабжения от Соломбалы до Экономии будет работать безаварийно.

Спасибо руководству и специалистам «РВК-Архангельск» за эту большую и важную работу. Результат, который 20 тысяч жителей видят сегодня, стоил усилий и вложений в объеме более 670 млн рублей.