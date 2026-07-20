В Маймаксе праздник нового водовода

РВК-Архангельск завершает один из самых масштабных проектов последних лет — реконструкцию системы водоснабжения Маймаксанского округа. За три года компания заменила порядка 10 километров изношенных сетей, что позволило в разы сократить потери воды, ликвидировать хронические аварии и обеспечить жителей округа качественным и бесперебойным водоснабжением. Общая стоимость работ на трёх этапах превысила 673 млн рублей.

Ситуация с водоснабжением в Маймаксе в 2021–2022 годах была критической. Старые чугунные сети, уложенные ещё в советское время, пришли в полную негодность. Потери воды при транспортировке достигали 94%: из 300–350 кубометров воды, подаваемых с районной водонасосной станции в час, до потребителей доходило не более 80 кубометров. Остальное уходило в болотистую почву, образуя многолетние подтопления. Аварии случались настолько часто, что ремонтные бригады РВК-Архангельск буквально не успевали выезжать с одной заявки, как поступала следующая.

«Мы начали проект в 2022 году с детального анализа потерь по всей зоне водоснабжения, — комментирует главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин. — Потери составляли порядка 90 – 94%. Мы больше воды качали не потребителям, а на рельеф местности. Определили первоочередные участки, разбили проект на этапы и системно пошли по каждому».

На первом этапе специалисты пересмотрели схему водоснабжения 14-го и 21-го лесозаводов, а также базы Архангельского тралового флота. Ветхие сети, не влияющие на качество водоснабжения жителей, вывели из эксплуатации, сократив потери на 40 кубометров в час. Второй этап — замена самого изношенного участка от ВНС третьего подъёма Маймаксы до насосных станций №108 и №109. После этих работ необходимость в эксплуатации этих двух обьектов больше не требовалась, а многолетние озёра в районе трассы водопровода полностью высохли.

В 2024 году была выполнена полная реконструкция сетей посёлка Гидролизного завода, где аварии происходили практически ежедневно. Заменено порядка 90% трубопроводов, установлены новые гидранты и запорная арматура, выполнены переподключения абонентов. Аварийных ситуаций в период 2025 – 2026 годов на сетях поселка не зафиксировано.

Результаты первых трёх этапов впечатляют: подача воды с ВНС снижена с 300–350 до 110 кубометров в час, потери воды сокращены на 200 - 240 кубометров в час, что даёт годовую экономию более 33 млн рублей.

«Стабилизировалось давление, сегодня мы поднимаем его в нормативном диапазоне — 2,6–2,8 кг, и проблем с этим нет, — подчёркивает главный инженер. — Если раньше мы держали минимальное давление, чтобы не рвать сети, то теперь качество услуги вышло на новый уровень».

Глава Архангельска Дмитрий Морев высоко оценил масштаб проделанной работы: «Модернизация маймаксанского водовода — это один из ключевых инфраструктурных проектов города. РВК-Архангельск вложил в него огромные ресурсы, и результат налицо: мы ушли от хронических аварий и отключений, которые годами мучили жителей. Для людей это значит стабильную воду в кране, для города — надёжную систему водоснабжения на десятилетия вперёд. Это пример системной работы концессионера на благо архангелогородцев».

До конца 2026 года запланирован четвёртый этап реконструкции, который закроет оставшиеся проблемные участки. После его завершения вся система водоснабжения Маймаксанского округа — от Соломбалы до порта Экономия — будет работать стабильно и безаварийно.



