Юрист: Подработка - штука полезная

«Если сотрудник совмещает несколько должностей у одного работодателя, дополнительная работа должна оплачиваться отдельно в той сумме, о которой стороны договорятся между собой. Минимальный размер такой выплаты законом не установлен, однако сама доплата является обязательной. Если же работник хочет устроиться на вторую работу в другой компании, то он не обязан уведомлять основного работодателя об этом. Запретить работу по совместительству можно только в случаях, прямо предусмотренных законом. Такие ограничения, например, действуют для несовершеннолетних, работников с вредными условиями труда и для отдельных категорий государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. При этом включить в трудовой договор общий запрет на работу у другого работодателя нельзя. Даже условие об ограничении трудоустройства у конкурентов не будет иметь юридической силы. Если компания хочет защитить коммерчески чувствительную информацию, лучше грамотно составить соглашение о конфиденциальности», — поясняет Александр Кузнецов.