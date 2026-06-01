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Креатив шагает по России

Количество культурных и творческих проектов за последние пять лет выросло, по разным экспертным оценкам, от пяти до десяти раз. Только в базе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) зарегистрировано уже более 200 тысяч юридических лиц из 89 регионов. Но доступность грантов не означает, что государство раздает бюджеты без необходимой экспертизы. Рассказывая о своем опыте, Сергей Пархоменко, эксперт партнерства «Яркие краски креативных индустрий» (ЯККИ), реализованного при поддержке ПФКИ, сразу предупреждает: новичкам придется забыть о легких деньгах нужно пройти непростую процедуру.

«Те, кто рассчитывает на быстрый успех, обычно остаются ни с чем, — поясняет эксперт. — Не надо надеяться, что заявку можно составить за день, а грант — получить с первого раза. И дело совсем не в бюрократии. Фонд распоряжается государственными деньгами, поэтому требует сначала доказать, что проект достоин финансирования, а после — что он достиг тех целей, которые перед ним стояли».

Участникам программ господдержки нужно быть готовыми к серьезной работе, помимо непосредственного выполнения проекта.  

Как получить финансирование? 

Финансирование строится на конкурсной основе. Первый шаг для участника подать заявку, в которой важно донести смысл и суть проекта. 

 «Проекты, допущенные до участия в конкурсе, проходят независимую экспертизу. Поддержку получают не просто красивые идеи, а проекты, авторы которых смогли убедительно доказать экспертам общественную значимость и реалистичность своего замысла, обоснованность бюджета и какую пользу проект принесет людям», — уточняет Вадим Иванов, руководитель проекта АНО «Любава».

Как поясняет эксперт, в процессе экспертизы заявка оценивается по набору критериев, каждый из которых имеет свой «вес». Среди них:

  1. актуальность и общественная значимость; 

  2. соответствие творческой концепции тематическим направлениям и традиционным российским духовно-нравственным ценностям;

  3. логическая связность и реализуемость проекта;

  4. уникальность творческой концепции;

  5. реалистичность бюджета; 

  6. масштаб реализации; 

  7. объем собственного вклада (привлекаемых ресурсов);

  8. значимость и успешность опыта заявителя по соответствующему направлению деятельности;

  9.  соответствие опыта и компетенций команды планируемой деятельности и ее масштабу;

  10.  партнерская поддержка проекта.

Где найти подсказки?

Чтобы проект рекомендовали к поддержке, важно качественно проработать заявку. Повысить шансы на получение финансирования можно, если ходить на семинары, анализировать методические материалы и учиться у тех, кто уже реализовал свой проект. Как бы это сложно ни звучало на словах, в действительности пройти этот путь вполне реально с поддержкой самого фонда. 

Государство развивает систему обучения. Так, Президентский фонд культурных инициатив создал целую базу знаний — более 90 полезных статей о подготовке к грантовым конкурсам. Запущен обучающий курс «Короче, гранты». Отзывы тех, кто уже прошел обучение, показывают: люди реально меняют свои проекты после такой подготовки. Важно, что программа охватывает всю территорию России. «Очень полезная программа, особенно командам из глубинки», — отмечает Гульнара Габидуллина из Татарстана.

В 30 регионах России сегодня открыты проектные офисы, где специалисты бесплатно помогают делать заявки качественнее. На информационных встречах эксперты поясняют, как оценивается актуальность и уникальность творческой концепции, учат выстраивать логику проекта от идеи до бюджета, помогают скоординировать путь реализации и дают представление о формате отчетности. Ведь получить деньги — это только половина дела.

Как придется отчитываться?

Отчетность — это важная составляющая взаимодействия с грантодателями. По итогам каждого этапа реализации проекта необходимо подтвердить: 

  1. использование средств по целевому назначению (финансовый отчет); 
  2. выполнение мероприятий проекта и достигнутые результаты (аналитический отчет). 

В ближайшей перспективе необходимо будет подтверждать влияние проекта на укрепление и распространение российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Пока обязательность оценки введена только для крупных проектов, но направление движения уже очевидно.

«Государство заинтересовано в результатах. Связано это и со всё более влияющими на культурную жизнь изменениями в приоритетах государственной культурной политики, переходом от государства-мецената в культуре к государству-инвестору. И с подходами самого фонда, который финансирует не просто проекты творческого самовыражения, а такие из них, которые связаны с влиянием на человека и общество и служением им», — прямо заявляет первый заместитель генерального директора ПФКИ Игорь Соболев. 

Как оценивать влияние?

Уже третий год идет работа по созданию системы оценки влияния культурных проектов, она началась с международного исследования. Изучив опыт разных стран, эксперты пришли к выводу: готового набора метрик в открытом доступе нет нигде. Поэтому сейчас партнерство ЯККИ при поддержке ПФКИ разрабатывает уникальный набор инструментов, методик и показателей, которые помогут адаптировать оценку под узкие сферы и уникальные форматы. Для этого проводится исследование большого количества уже реализованных проектов от разнообразных творческих коллективов.

В качестве примера Сергей Пархоменко приводит фестиваль «Тихоокеанские марши». Чтобы узнать, что удалось донести организатором через выступление духовых оркестров, у зрителей спросили: «Что вам больше всего запомнилось на мероприятии?» Помимо атмосферы, качества исполнения и разнообразия коллективов, 14 % респондентов в своих ответах выделили одну из четырех ценностей. Три из них входят в целевые для проекта: высокие нравственные идеалы, патриотизм, историческая память и преемственность поколений. Такой результат можно считать успехом.

Это лишь один пример оценки, но он дает понять, насколько непростая задача — измерение социокультурного влияния. А поскольку важную роль играют социологические исследования, то остается открытым вопрос: не приведет ли такое усложнение процедур к отсеву самобытных, но неопытных в этом вопросе творцов? Тех самых энтузиастов из сельских клубов, у которых есть потрясающие идеи, но нет опыта прохождения процедур, составления заявок и бюджетов, проведения социологических исследований. 

Ведь в роли получателей грантов выступают руководители театров, продюсеры, авторы текстов, директора музыкальных школ, художники, поэты. Каждый из них должен уже на этапе подачи заявки понимать, что выбранные ценности — не формальность, а реальные смыслы, которые важно донести до аудитории. Некоторые организаторы опасаются, что, когда придет время оценивать, какие из заложенных идей были поняты, они не смогут из набора метрик и параметров выбрать те, которые соответствуют формату творчества.

Главная задача работы — сделать так, чтобы язык оценки стал понятен и для творцов, и для тех, кто выделяет деньги. Государство не пошло по пути «спустить сверху показатели», а использует модель обратной связи и развития. Но научиться говорить на этом языке предстоит всем, кто рассчитывает на поддержку.

16 июль 16:27 | : Экономика / Культура

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