Хотим к пингвинам! Архангелогородцы стали падки на туристическую экзотику

Жители Поморья всё чаще ищут яркие эмоции и уникальные природные локации. Согласно совместному исследованию МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, в Архангельской области трафик на сайты, предлагающие необычные и приключенческие туры, вырос в этом году сразу на 73%, а каждое седьмое летнее путешествие россиян внутри страны приходится на направления для активного отдыха.

Самыми быстрорастущими направлениями для динамичных путешествий и поиска новых впечатлений стали Арктика и Дальний Восток. Туристы всё чаще стремятся увидеть северное сияние, китов, полюбоваться маяками и даже совершить восхождение на вулканы. Кроме того, современные путешественники готовы преодолевать большие расстояния ради неповторимого опыта, который невозможно получить в рамках стандартного курортного отдыха. По данным МегаФона, интерес жителей Архангельской области к сложным экспедициям, в том числе к пингвинам в Антарктиду, увеличился на 84%.

Эксперты Островка отмечают, что этим летом наиболее популярными направлениями для активного отдыха внутри страны стали также Мурманская область, Приморский край, Карелия, Дагестан, направления Байкала в Иркутской области, Республика Алтай и Алтайский край, Северная Осетия, Красноярский край и Башкирия. При этом заметный рост спроса со стороны российских туристов этим летом показывают регионы Дальнего Востока. Так, число бронирований в отелях и апартаментах в Республике Саха (Якутия) увеличилось сразу на 22% год к году, в Магаданской и Амурской областях показатели выросли на 20% и 19% соответственно.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России на лето 2026 года составляет 6 300 рублей — без изменений относительно прошлого года.

Необычные путешествия жители Поморья планируют заранее. В среднем период от момента бронирования отеля или апартаментов до начала поездки в направлениях для приключенческого туризма один из самых продолжительных и достигает трёх месяцев. При этом, по данным МегаФона, наибольший объём трафика на ресурсы, предлагающие подобные туры, пришёлся на апрель, когда показатель оказался на 26% выше среднемесячного.

Главными ценителями активного туризма на Северо-Западе, как отмечают аналитики, стали жители Санкт-Петербурга, Мурманской и Вологодской областей. Архангельская область занимает в этом рейтинге четвёртое место, а пятёрку лидеров замыкает Калининградская область.

«Активные путешествия остаются среди главных трендов внутреннего туризма уже несколько лет подряд. Туристов привлекает возможность получить исключительный опыт — от наблюдения за китами и северным сиянием до трекинга, каякинга и знакомства с природой удаленных регионов. В этом сезоне интерес к северным и восточным направлениям дополнительно усилился: часть путешественников выбирает их в качестве альтернативы привычным южным маршрутам», — комментирует Ирина Козлова, управляющий директор сервиса Островок.