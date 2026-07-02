Площадь Профсоюзов - не место для печали

Вновь провел выездное совещание на площади Профсоюзов - самом крупном объекте благоустройства города, рассказал глава областной столицы Дмитрий Морев.

- Сейчас основной фронт работ - участок между «пограничниками» и Сурским подворьем. Здесь завершена прокладка сетей, идет засыпка котлованов ливневки. Именно тут начнутся «верхние» работы - устройство проезда и парковки, их динамика будет видна всем.

Работы идут в три этапа: у пограничников, от подворья к храму и ближе к дороге. Параллельно перекладывают просевшие тротуары – устраняют замечания стройконтроля. Плитка появилась и на участке, который был оставлен без покрытия – от ул. Выучейского в сторону ул. Розы Люксембург.

У здания пароходства оставлены технологические разрывы. Их заасфальтируют вместе с дорогой во второй половине августа, чтобы избежать лишних стыков.

В этом году предстоит благоустроить территорию от подворья до середины площади (ориентир – здание СМП). Это газоны, тротуары, велодорожка и все подземные коммуникации. В следующем году – продолжение проекта на участке от середины площади до храма.



