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Площадь Профсоюзов - не место для печали

Вновь провел выездное совещание на площади Профсоюзов - самом крупном объекте благоустройства города, рассказал глава областной столицы Дмитрий Морев. 

 - Сейчас основной фронт работ - участок между «пограничниками» и Сурским подворьем. Здесь завершена прокладка сетей, идет засыпка котлованов ливневки. Именно тут начнутся «верхние» работы - устройство проезда и парковки, их динамика будет видна всем. 

 Работы идут в три этапа: у пограничников, от подворья к храму и ближе к дороге. Параллельно перекладывают просевшие тротуары – устраняют замечания стройконтроля. Плитка появилась и на участке, который был оставлен без покрытия – от ул. Выучейского в сторону ул. Розы Люксембург. 

 У здания пароходства оставлены технологические разрывы. Их заасфальтируют вместе с дорогой во второй половине августа, чтобы избежать лишних стыков. 

 В этом году предстоит благоустроить территорию от подворья до середины площади (ориентир – здание СМП). Это газоны, тротуары, велодорожка и все подземные коммуникации. В следующем году – продолжение проекта на участке от середины площади до храма.


15 июль 15:40 | : Экономика

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