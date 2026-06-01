Инспектор труда и прокурор прошлись по предприятиям Архангельска

Главный государственный инспектор труда Алексей Хоробров и прокурор города Антон Филимонов осмотрели производственные мощности Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота. В организации работают более 240 сотрудников. Предприятие обеспечено заказами, ведет модернизацию и расширение производственных мощностей, обновление оборудования и специализированной техники, взаимодействует с организациями среднего профессионального образования в целях подготовки кадров.

В ООО «Севзапдорстрой» продолжает оставаться высокой задолженность по заработной плате перед работниками предприятия. Сотрудниками организации ведется взыскание дебиторской задолженности перед предприятием и реализация имущества, получаемые средства оперативно направляются на гашение долга перед работниками. Инспекция труда совместно с прокуратурой и иными правоохранительными органами находится в постоянном контакте с руководством и специалистами организации для погашения имеющейся задолженности всеми установленными законом способами.

Руководитель государственной инспекции труда Алексей Хоробров:

«Прямые контакты с работодателями позволяют лучше понимать реальное положение дел и предметно разъяснять требования трудового законодательства. В случае нарушений трудового законодательства инспекция совместно с органами прокуратурой реализуют весь комплекс действий для восстановления прав работников».