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Дмитрий Морев: Дюкеру на Бревеннике быть!

Глава Архангельска сообщает:

- Мы выполнили обещание, данное жителям Бревенника. Дюкер - трубопровод под руслом реки - введен в эксплуатацию. 

 Теперь более 5 тысяч жителей острова, а также дачники и дети на каникулах, получают воду с центральных очистных сооружений, а не с местной станции. Это было принципиально важно: многие годы островитяне готовили еду и даже чай на соленой воде и поднимали эту проблему на каждой встрече с населением. 

 Проект реализован при поддержке правительства региона. Половина финансирования - субсидия из областного бюджета, еще половина - средства муниципального предприятия «Водоочистка». Общая стоимость работ – более 30 млн рублей: мы вложили их в повышение качества жизни на острове. 

 На сегодняшний день укладка трубы методом горизонтально-направленного бурения, выполнено присоединение к водонапорной станции РВК в Маймаксе, проведена регулировка давления для стабильной подачи воды. 

 На этом не останавливаемся. Сейчас идет строительство напорной канализации на острове: прокладывается сеть от КНС 23 Лесозавода до поселка МЛП. Это следующий этап развития инженерной инфраструктуры Бревенника. Новая канализация позволит централизованно собирать и отводить стоки на очистку, что для экологии Северной Двины серьезный плюс.


01 июль 11:30 | : Экономика

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