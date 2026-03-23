Дмитрий Морев: Дюкеру на Бревеннике быть!

Глава Архангельска сообщает:

- Мы выполнили обещание, данное жителям Бревенника. Дюкер - трубопровод под руслом реки - введен в эксплуатацию.

Теперь более 5 тысяч жителей острова, а также дачники и дети на каникулах, получают воду с центральных очистных сооружений, а не с местной станции. Это было принципиально важно: многие годы островитяне готовили еду и даже чай на соленой воде и поднимали эту проблему на каждой встрече с населением.

Проект реализован при поддержке правительства региона. Половина финансирования - субсидия из областного бюджета, еще половина - средства муниципального предприятия «Водоочистка». Общая стоимость работ – более 30 млн рублей: мы вложили их в повышение качества жизни на острове.

На сегодняшний день укладка трубы методом горизонтально-направленного бурения, выполнено присоединение к водонапорной станции РВК в Маймаксе, проведена регулировка давления для стабильной подачи воды.

На этом не останавливаемся. Сейчас идет строительство напорной канализации на острове: прокладывается сеть от КНС 23 Лесозавода до поселка МЛП. Это следующий этап развития инженерной инфраструктуры Бревенника. Новая канализация позволит централизованно собирать и отводить стоки на очистку, что для экологии Северной Двины серьезный плюс.



