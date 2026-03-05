Привет от «ЭкоИнтегратора»

Региональный оператор по обработке ТКО в Архангельской области приостанавливает вывоз мусора с островных территорий Архангельска.

Напомним, в это время года мусорные коллапсы на Бревеннике и Кегострове стали обычным «природным» явлением.

- Если такие пункты (перегрузки) отсутствуют, региональный оператор «ЭкоИнтегратор» вынужден делать паузу в вывозе до момента, когда транспортная доступность будет восстановлена, - объясняют в компании.

Мусорная проблема частично коснулась Холмогорского, Пинежского, Плесецкого, Мезенского и Лешуконского округов.

— В этот период жители получат перерасчет, - успокаивает абонентов «ЭкоИнтегратор».

(на фото апрель 2020 года: мусор на острове Бревенник)