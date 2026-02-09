Более 40% работников в Архангельской области готовы биться за зарплату

Команда исследований hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди более чем 32 тыс. работников и соискателей, в том числе в Архангельской области, и выявила, что 43% опрошенных не готовы снижать зарплатные запросы при поиске новой работы или для сохранения старой.

Однако еще три года назад (в конце 2022 — начале 2023 гг.) доля архангелогородцев, не согласных на уступки по зарплате, была выше — 45%, таким образом, за три года доля работников, не готовых демпинговать, упала на 2 п.п. Между тем 33% опрошенных на данный момент готовы пойти на уступки в вопросах оплаты труда (за три года доля таких респондентов выросла на 3 п.п.), еще около 24% затруднились ответить.

«Результаты исследования показывают, что молодые кандидаты до 18 лет показывают наибольшую гибкость: 46% готовы снизить ожидания ради трудоустройства, что объясняется отсутствием опыта и высокой потребностью в первом рабочем месте. В возрастной группе 18–24 года баланс смещается: только 33% готовы к уступкам, тогда как 42% — нет. По мере роста профессионального опыта доля готовых снижать зарплатные ожидания сокращается: в группе 25–34 лет таких 29%, а среди 35–44 лет — всего 26%. После 45 лет гибкость вновь начинает расти: в категории 55+ уже 36% респондентов готовы рассматривать снижение зарплаты», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Профессиональные различия

Категорично в вопросах зарплаты настроены соискатели из сферы медицины и фармацевтики, розничной торговли, производства и логистики. В этих профессиональных областях 55% и более участников опроса не готовы уступить в зарплатных запросах при поиске работы. Кроме того, высокую долю отказов показывают специалисты по закупкам (53% не готовы на снижение зарплатных ожиданий), менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов, административный персонал, сотрудники автомобильного бизнеса (по 52%), а также учителя и ученые (51%).

С другой стороны, высокую готовность к уступкам демонстрируют респонденты из сферы добычи сырья (35%), сферы безопасности, маркетинга, рекламы и PR, а также стратегического консалтинга и инвестиций (везде по 34%). Интересно, что каждый третий представитель высшего менеджмента также готов уступить в деньгах при поиске работы (33% респондентов выбрали этот вариант ответа).