33% архангелогородцев готовы получать зарплату в конвертах

43% экономически активных жителей Архангельска не согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальным устройством. 33% готовы согласиться на подобные схемы найма. 

Мужчины демонстрируют большую готовность к неофициальной оплате труда по сравнению с женщинами (37и 29% соответственно). Среди горожанок больше тех, кто считает соблюдение ТК РФ обязательным условиям трудоустройства (48%).

Недобросовестным работодателям проще повлиять на решение горожан в возрасте от 45 лет: среди них количество потенциально готовых получать зарплату в конверте составляет 36%, а среди молодежи до 35 лет — всего 30%.

Респонденты с высшим образованием отказываются от «серых» схем чаще, чем те, у кого среднее профессиональное образование.

06 февраль 08:00 | : Экономика

