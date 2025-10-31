33% архангелогородцев готовы получать зарплату в конвертах

43% экономически активных жителей Архангельска не согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальным устройством. 33% готовы согласиться на подобные схемы найма.



Мужчины демонстрируют большую готовность к неофициальной оплате труда по сравнению с женщинами (37и 29% соответственно). Среди горожанок больше тех, кто считает соблюдение ТК РФ обязательным условиям трудоустройства (48%).



Недобросовестным работодателям проще повлиять на решение горожан в возрасте от 45 лет: среди них количество потенциально готовых получать зарплату в конверте составляет 36%, а среди молодежи до 35 лет — всего 30%.



Респонденты с высшим образованием отказываются от «серых» схем чаще, чем те, у кого среднее профессиональное образование.

