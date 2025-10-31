Архангелогородцы озвучили свои смелые карьерные ожидания

Ведущая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование и выяснила, какие элементы программ карьерного развития сотрудники в Архангельской области считают наиболее важными в 2026 году. В число ключевых ожиданий вошло повышение квалификации за счёт внутреннего или внешнего обучения — на это рассчитывают более 70% опрошенных. Профессиональную переподготовку считают важной более двух третей респондентов. Ещё почти половина участников опроса ожидают приоритетного приглашения внутренних кандидатов на вакансии компании. По мнению респондентов, именно эти направления дают наиболее понятные и доступные возможности для профессионального роста.