Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы озвучили свои смелые карьерные ожидания

Ведущая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование и выяснила, какие элементы программ карьерного развития сотрудники в Архангельской области считают наиболее важными в 2026 году. В число ключевых ожиданий вошло повышение квалификации за счёт внутреннего или внешнего обучения — на это рассчитывают более 70% опрошенных. Профессиональную переподготовку считают важной более двух третей респондентов. Ещё почти половина участников опроса ожидают приоритетного приглашения внутренних кандидатов на вакансии компании. По мнению респондентов, именно эти направления дают наиболее понятные и доступные возможности для профессионального роста.


«Многие работодатели уже сейчас вкладываются в развитие навыков персонала: 34% жителей Архангельской области отмечают возможность повышения квалификации, а 21% — наличие наставничества. Спрос на такие возможности продолжает расти — и это закономерно: технологии меняются быстро, и специалистам важно не отставать. Соискатели ожидают от компаний активной поддержки в обучении, поскольку это напрямую влияет как на уровень экспертизы сотрудников, так и на устойчивость самого бизнеса», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.


Значимыми для сотрудников в Архангельской области остаются и инструменты персональной поддержки: 44% хотели бы видеть в компаниях программы наставничества, а 37% — карьерное консультирование. Эти практики помогают специалистам быстрее адаптироваться, понимать возможные траектории развития и увереннее двигаться к профессиональным целям. Для работодателей это означает сокращение сроков онбординга, повышение вовлечённости и формирование сильного кадрового резерва.


Интерес вызывают и дополнительные форматы развития: 25% респондентов из Архангельской области считают важным доступ к корпоративной библиотеке или онлайн-библиотеке, а 24% — возможность кросс-функциональной или кросс-региональной ротации. Такие механизмы расширяют кругозор, помогают осваивать новые компетенции и формируют универсальность сотрудников — качество, особенно ценное в условиях быстро меняющегося рынка.

05 февраль 08:00 | : Экономика

Главные новости


Таможня чинит царский заказ. Из прошлого Поморья
Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (64)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20