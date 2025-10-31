У кого растут зарплаты в Архангельской области

«В 2025 году чаще всего повышение получали представители высшего и среднего менеджмента — об этом говорит каждый четвертый работодатель. Вслед за управленцами в числе лидеров по карьерному росту — специалисты по управлению персоналом и обучению (22%), представители сфер строительства и недвижимости (18%), маркетинга, рекламы и PR (17%), а также административный персонал (16%). Управленцы, HR-специалисты, маркетинг и PR напрямую влияют на эффективность процессов, рост команд и финансовые результаты компаний, поэтому повышение для них становится формой признания достижений и мотивации. Что касается сфер строительства и недвижимости, то в этом случае карьерный рост и повышение зарплат чаще используются как инструмент удержания лучших сотрудников в условиях высокой конкуренции за кадры. Административные позиции часто занимают начинающие специалисты, которые находятся на старте карьеры и стремятся к росту, поэтому их важно мотивировать и поддерживать», — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.