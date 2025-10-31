Вверх
У кого растут зарплаты в Архангельской области

По итогам 2025 года карьерный рост отметили 4% сотрудников в Архангельской области — к такому выводу пришли аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Согласно опросу, ещё 4% респондентов сообщили, что название их должности изменилось без пересмотра функционала, тогда как у большинства опрошенных — 54% — позиция осталась прежней.


«В 2025 году чаще всего повышение получали представители высшего и среднего менеджмента — об этом говорит каждый четвертый работодатель. Вслед за управленцами в числе лидеров по карьерному росту — специалисты по управлению персоналом и обучению (22%), представители сфер строительства и недвижимости (18%), маркетинга, рекламы и PR (17%), а также административный персонал (16%). Управленцы, HR-специалисты, маркетинг и PR напрямую влияют на эффективность процессов, рост команд и финансовые результаты компаний, поэтому повышение для них становится формой признания достижений и мотивации. Что касается сфер строительства и недвижимости, то в этом случае карьерный рост и повышение зарплат чаще используются как инструмент удержания лучших сотрудников в условиях высокой конкуренции за кадры. Административные позиции часто занимают начинающие специалисты, которые находятся на старте карьеры и стремятся к росту, поэтому их важно мотивировать и поддерживать», — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.


В Архангельской области за последний год карьерный рост также отмечали сотрудники производственных и сервисных направлений — об этом сообщили 11% опрошенных. Аналогичная доля пришлась на специалистов транспорта, логистики и перевозок (11%), тогда как среди рабочего персонала о повышении говорили 6%. Для этих категорий повышения во многом связаны с высоким спросом на специалистов на рынке труда и стремлением работодателей удерживать ценные кадры. 


В ходе исследования аналитики hh.ru также выяснили, как в 2025 году у сотрудников в Архангельской области менялся уровень доходов. 16% опрошенных сообщили об увеличении зарплаты или оклада, у 43% изменений не произошло. При этом по гендерному признаку показатели сопоставимы — положительную динамику оплаты труда отметили 29% опрошенных женщин и 27% мужчин.


Наиболее заметный рост доходов в разрезе профессий зафиксировали специалисты по управлению персоналом — об этом сообщили 44% респондентов. Чуть реже о повышении доходов говорили представители высшего и среднего менеджмента (40%), а также сотрудники сфер строительства и недвижимости (38%). Существенный рост зарплат отмечают занятые в производстве и сервисном обслуживании, а также в добыче сырья — в обоих случаях по 34%. В первую десятку направлений с положительной динамикой доходов в регионе вошли финансы и бухгалтерия (32%), наука и образование (31%), а также административный персонал, закупки и туризм — по 30%.

 

04 февраль 08:00 | : Экономика

