Искусственный интеллект все глубже проникает в экономику Поморья

Работодатели Архангельской области всё активнее инвестируют в навыки сотрудников и использование искусственного интеллекта. По данным hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, 63% компаний региона отметили стабильную работу бизнеса в 2025 году, что во многом связано с фокусом на развитие команд и внедрение новых технологий.

 Согласно исследованию hh.ru, половина работодателей повысили заработные платы сотрудникам и инвестировали в обучение и развитие персонала. 40% компаний обновили или разработали системы мотивации и расширили клиентскую базу. Более трети организаций (37%) улучшили условия труда и снизили текучесть кадров. Кроме того, 33% улучшили отзывы о себе как о работодателе, а 27% реализовали значимые внутренние или бизнес-проекты. Развитие экспертизы и открытости также стало заметным трендом: 23% компаний начали использовать ИИ в работе. Ещё 20% повысили уровень автоматизации HR-функций.

 С какими трудностями сталкивался бизнес

 Среди ключевых вызовов работодатели Архангельской области чаще всего называли сложности с поиском и наймом персонала — об этом сообщили 47% компаний. Также бизнес сталкивался с ростом выгорания сотрудников (43%). 27% отметили снижение лояльности сотрудников. Реже упоминались конфликты в коллективах и необходимость пересмотра планов по внедрению технологий (по 23%). Сложности с подбором персонала чаще возникали в строительстве и недвижимости (45%), тяжёлой промышленности (43%) и информационных технологиях (41%). В логистике и финансовых технологиях на первый план выходил рост выгорания сотрудников — 49% и 39% соответственно.

 Планы и ожидания бизнеса

 Ожидания бизнеса на 2026 год остаются позитивными: более 60% компаний региона прогнозируют рост заработных плат, ещё 23% ожидают сохранения текущего уровня. 

 Кадровая ситуация остаётся непростой, но управляемой. 41% работодателей испытывал в 2025 году сложности при подборе отдельных специалистов, ещё 21% — нехватку кадров по многим специальностям. При этом 28% компаний сообщили об остром кадровом дефиците. Чаще всего о серьёзной нехватке персонала говорили представители HoReCa (32%), а также логистики (27%), розничной торговли, строительства и недвижимости и лёгкой промышленности (по 22%).

 Подходы компаний к работе с персоналом

 В фокусе работы с персоналом компании планируют работу с фондом оплаты труда (53%), обучение и развитие сотрудников (47%), а также повышение производительности, развитие лидерского потенциала и программы благополучия сотрудников (по 40%).

 При найме персонала работодатели Архангельской области в первую очередь оценивают наличие релевантных навыков (60%), адаптивность и обучаемость (57%) и релевантный опыт (53%). 

 Использование искусственного интеллекта в HR-процессах пока находится на этапе активного освоения. 7% компаний уже используют ИИ на постоянной основе, 20% применяют его время от времени без чёткой стратегии, ещё 20% находятся на стадии экспериментов и тестирования. Столько же компаний планируют начать внедрение ИИ в HR в ближайшие два года.

 «Рынок труда всё более отчётливо движется в сторону навыкоцентричного подхода. Работодателям важны практические навыки кандидатов, их способность быстро адаптироваться и осваивать новые инструменты. Это подтверждают данные исследования: 60% компаний при найме в первую очередь ориентируются на навыки, а 57% — на адаптивность и обучаемость. В условиях кадрового дефицита и постепенного внедрения ИИ именно эти компетенции становятся ключевыми для эффективности команд и устойчивости бизнеса», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

12 январь 13:35 | : Экономика

