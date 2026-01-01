Вверх
КРТ расселяет в Архангельске ветхое жилье

В ближайшие 5 лет по программе КРТ расселим 200 тыс. кв. метров ветхого жилья, сообщает глава городской администрации Дмитрий Морев. И конкретизирует: 

 - Планы по реновации старых кварталов теперь формируем на пятилетку. Программа комплексного развития территорий прошла этап становления и стала полноценным инструментом переселения из аварийных домов и создания современной застройки. 

 Формирование новых зон КРТ будет проходить по графику: 

 2026 год - Соломбала и Майская горка 

 2027 год - Варавино-Фактория, Майская горка, Ломоносовский округ и Соломбала 

 2028 год – Ломоносовский и Октябрьский округа, Соломбала 

 2029 год – Майская горка, Варавино-Фактория и Маймакса 

 2030 год – Маймакса 

 Программа КРТ – это огромные инвестиции бизнеса, рабочие места, налоги в бюджет, комфортные квартиры для горожан и новая инфраструктура взамен целых кварталов ветхих коммуналок. Уже сейчас мы видим, как меняется архитектурный облик в центре Архангельска, а в течение пяти лет эти позитивные перемены распространятся и на другие округа. 

 Многие договоры КРТ предусматривают создание за средства застройщиков соцобъектов - детских садов и скверов, которые необходимы в новых кварталах. При проектировании на каждой территории будут предусмотрены большие детские и спортивные площадки, озеленение и парковки. И это тоже преимущество программы перед точечной застройкой.


28 январь 12:51 | : Экономика

