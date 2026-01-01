КРТ расселяет в Архангельске ветхое жилье

В ближайшие 5 лет по программе КРТ расселим 200 тыс. кв. метров ветхого жилья, сообщает глава городской администрации Дмитрий Морев. И конкретизирует:

- Планы по реновации старых кварталов теперь формируем на пятилетку. Программа комплексного развития территорий прошла этап становления и стала полноценным инструментом переселения из аварийных домов и создания современной застройки.

Формирование новых зон КРТ будет проходить по графику:

2026 год - Соломбала и Майская горка

2027 год - Варавино-Фактория, Майская горка, Ломоносовский округ и Соломбала

2028 год – Ломоносовский и Октябрьский округа, Соломбала

2029 год – Майская горка, Варавино-Фактория и Маймакса

2030 год – Маймакса

Программа КРТ – это огромные инвестиции бизнеса, рабочие места, налоги в бюджет, комфортные квартиры для горожан и новая инфраструктура взамен целых кварталов ветхих коммуналок. Уже сейчас мы видим, как меняется архитектурный облик в центре Архангельска, а в течение пяти лет эти позитивные перемены распространятся и на другие округа.

Многие договоры КРТ предусматривают создание за средства застройщиков соцобъектов - детских садов и скверов, которые необходимы в новых кварталах. При проектировании на каждой территории будут предусмотрены большие детские и спортивные площадки, озеленение и парковки. И это тоже преимущество программы перед точечной застройкой.



