Только 10% архангелогородцев согласны перевести свою зарплату в "цифру"

Эксперимент по проведению расчетов в цифровой валюте завершился успешно, массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 года. 10% экономически активных жителей Архангельска готовы полностью перевести свою зарплату «в цифру». Еще 4% согласны получать в цифровых рублях часть дохода. Большинство же (70%) пока выступает против такой инициативы.



Мужчины несколько более лояльны к цифровому рублю как форме оплаты труда: 11% из них хотели бы получать всю зарплату в цифровом формате, еще 5% — часть зарплаты, тогда как среди женщин таковых 9 и 3% соответственно.



Молодежь до 35 лет демонстрирует бо́льшую открытость к инновациям: 14% готовы получать всю зарплату в новой национальной валюте, а еще 8% — часть заработка. Среди 35—45 летних лояльность демонстрируют 7 и 5% соответственно, а среди респондентов от 45 лет — лишь 5 и 3%.