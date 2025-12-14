Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Только 10% архангелогородцев согласны перевести свою зарплату в "цифру"

Эксперимент по проведению расчетов в цифровой валюте завершился успешно, массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 года. 10% экономически активных жителей Архангельска готовы полностью перевести свою зарплату «в цифру». Еще 4% согласны получать в цифровых рублях часть дохода. Большинство же (70%) пока выступает против такой инициативы.

 Мужчины несколько более лояльны к цифровому рублю как форме оплаты труда: 11% из них хотели бы получать всю зарплату в цифровом формате, еще 5% — часть зарплаты, тогда как среди женщин таковых 9 и 3% соответственно.

 Молодежь до 35 лет демонстрирует бо́льшую открытость к инновациям: 14% готовы получать всю зарплату в новой национальной валюте, а еще 8% — часть заработка. Среди 35—45 летних лояльность демонстрируют 7 и 5% соответственно, а среди респондентов от 45 лет — лишь 5 и 3%.

15 январь 08:01 | : Экономика

Главные новости


Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья
Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (107)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20