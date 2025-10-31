Зарплата курьеров Архангельской области выросла до 145 тысяч

Аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили рынок труда в сфере доставки в Архангельской области и выяснили, как меняются зарплатные предложения для курьеров и смежных специалистов в преддверии новогодних праздников.

С января по ноябрь 2025 года работодатели СЗФО разместили на hh.ru более 24 тыс. вакансий для курьеров. По сравнению с 2024 годом спрос на курьеров вырос на 33%: годом ранее на платформе было опубликовано более 18 тыс. таких предложений. В топ-5 регионов СЗФО по количеству вакансий для сотрудников службы доставки в 2025 году вошли Санкт-Петербург (11,3 тыс.), Ленинградская область (4,4 тыс.), Вологодская область (1,5 тыс.), Мурманская область (1,3 тыс.) и Калининградская область (1,2 тыс.).

Предлагаемая зарплата в вакансиях

Оплата труда в сфере доставки демонстрирует положительную динамику. Медианное зарплатное предложение в Архангельской области на текущий момент составляет 145,1 тыс. рублей. За год размер предлагаемой оплаты труда курьеров вырос на 21%. При этом ожидаемая зарплата, которую сотрудники службы доставки указывают в резюме, составляет в среднем 44,5 тыс. рублей — это более чем в три раза ниже уровня зарплатных предложений работодателей. Важно учитывать, что медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты может значительно отличаться от фактических выплат, так как доход курьеров напрямую зависит от загрузки и количества отработанных часов.

Если рассматривать рынок курьерской доставки СЗФО в региональном разрезе, то самые высокие медианные зарплатные предложения в вакансиях в 2025 году зафиксированы в Ленинградской области (155,1 тыс. рублей), Калининградской области (147,9 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (146,8 тыс. рублей). Несколько ниже медианные значения наблюдаются в Псковской (145,2 тыс. рублей), Архангельской (145,1 тыс. рублей), Мурманской (145 тыс. рублей), Вологодской (144,6 тыс. рублей) и Новгородской (143,2 тыс. рублей) областях. Самые низкие медианные зарплатные предложения среди регионов СЗФО отмечены в Республике Карелия (138,7 тыс. рублей), Республике Коми (134,3 тыс. рублей) и Ненецком автономном округе (95 тыс. рублей).

Наиболее заметный рост медианных зарплат сотрудников службы доставки по сравнению с 2024 годом среди регионов СЗФО зафиксирован в Республике Карелия (+38%), Вологодской области (+35%) и Санкт-Петербурге (+26%). Существенное увеличение зарплатных предложений также отмечено в Псковской (+25%), Новгородской (+25%), Калининградской (+24%) и Мурманской (+22%) областях.

Отклики на вакансии

Наибольшее количество откликов на вакансии курьеров со стороны соискателей в 2025 году среди регионов СЗФО зафиксировано в Санкт-Петербурге (около 451 тыс. откликов), Вологодской области (37,6 тыс.), Калининградской области (24,2 тыс.), Ленинградской области (22,4 тыс.), Архангельской области (13,8 тыс.) и Мурманской области (13,3 тыс.). Всего жители округа успели откликнуться на вакансии курьеров в 2025 году на hh.ru почти 600 тыс. раз.

В то же время наиболее высокая динамика роста откликов за год среди регионов СЗФО наблюдается в субъектах с меньшим объёмом рынка. Так, в Ненецком автономном округе количество откликов выросло в три раза, в Калининградской области — более чем в два раза (+103%), в Мурманской области — на 95%, в Новгородской области — на 85%, а в Псковской области — на 81% по сравнению с 2024 годом.

«Чтобы укомплектовать штат перед Новым годом, массовый подбор требует скорости. Автоматизация — ключевой инструмент для этого: она позволяет 43% компаний закрывать вакансии менее чем за месяц, а каждой третьей — делать это ещё быстрее. В сегменте с традиционно высокой текучестью это прямой путь к операционной устойчивости. Дополнительный эффект — сокращение административных расходов на 38%, что освобождает ресурсы для активного поиска кандидатов в сжатые сроки», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru).