Коммерческий директор РВК-Архангельск: Хочешь стать руководителем – забудь слово «не умею»

Коммерческий директор РВК-Архангельск Анастасия Ремизова встретилась со старшеклассниками архангельских школ, чтобы рассказать о своём профессиональном пути и о том, какую ключевую роль в строительстве и жизни города играет современный водоканал. Встреча прошла в лектории регионального представительства Всероссийского общества «Знание» и была посвящена развитию строительной отрасли Поморья.

Для организаторов было принципиально важно, чтобы молодёжь услышала не только чиновников, но и представителей ведущих компаний. «Наша цель — показать ребятам всю палитру профессий, которые создают и обустраивают город, — комментирует директор архангельского офиса общества «Знание» Вероника Шехонина. — Строительство — это не только котлованы, стены и крыши. Это сложнейшая инфраструктура, в том числе -  водопровод, канализация, другие инженерные сети. И мы благодарны, что РВК-Архангельск активно участвует в этом диалоге, а его сотрудники находят время, чтобы откровенно и вдохновляюще говорить с молодым поколением о карьере, вызовах и возможностях в, казалось бы, традиционной сфере».

Особый интерес у школьников вызвала тема гендерного баланса в инженерных и производственных профессиях. Многие искренне удивились, узнав, что на стройплощадках и в технических отделах успешно работают не только мужчины, но и женщины — инженеры, проектировщики, руководители проектов, мастера участков и технологи.

Анастасия Ремизова поделилась своей историей, начавшейся не в кабинете руководителя. «У меня три высших образования, а в водоканал я пришла в 2016 году простым специалистом отдела по работе с населением, — рассказала она. — Мы тогда с нуля создавали современную автоматизированную систему работы с абонентами. Потом был опыт управления сопровождения продаж, а затем — осознанный шаг в сторону производства: я возглавила производственно-технический отдел. Мне было принципиально важно понять, как всё устроено «под землёй», на самой технологической кухне. А летом 2025 года я получила предложение стать коммерческим директором».

Своим главным секретом успеха Анастасия назвала готовность постоянно учиться и брать на себя ответственность. «Карьера зависит исключительно от вашего трудолюбия и настойчивости, — уверена она. — Если вы хотите расти, раз и навсегда вычеркните из своего лексикона слова «не хочу», «не могу» и «не умею». Нельзя просто отсидеть с восьми до пяти и стать руководителем. Быть лидером — это ежедневный труд, постоянное развитие и огромная ответственность за людей и результат».

16 декабрь 09:40 | : Экономика

