Туристам предлагают ехать в Архангельск за северным сиянием

Выгоднее всего ехать наблюдать за северным сиянием из Москвы и Санкт-Петербурга, выяснили аналитики сервиса путешествий Туту. Средняя стоимость Ж/Д, авиа и путешествия на автобусе на двоих взрослых составила 69 тыс. рублей. Аналитики отмечают, что путешествия на поезде остаются самым выгодным форматом путешествий за северным сиянием.

Из столицы за северным сиянием выгоднее всего ехать в Архангельск и Печору (Республика Коми) на поезде — такое путешествие на двоих обойдется в 30 и 31 тыс. рублей соответственно.

Для петербуржцев приоритетная и самая близкая локация, где можно увидеть северное сияние — Республика Карелия. Поездка в Петрозаводск на автобусе в обе стороны в этом сезоне обойдется в 14 тыс. рублей, и чуть дороже на поезде — в 17 тыс. рублей.

Жителям Сочи придется потратиться чуть больше из-за отдаленности от северных регионов: так, минимальные расходы в 2025/2026 году составляют 39 тыс. рублей за путешествие в Архангельск на самолете. Примечательно, что цена на такую поездку упала на треть (28,6%) с прошлого года.