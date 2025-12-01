Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Туристам предлагают ехать в Архангельск за северным сиянием

Выгоднее всего ехать наблюдать за северным сиянием из Москвы и Санкт-Петербурга, выяснили аналитики сервиса путешествий Туту. Средняя стоимость Ж/Д, авиа и путешествия на автобусе на двоих взрослых составила 69 тыс. рублей. Аналитики отмечают, что путешествия на поезде остаются самым выгодным форматом путешествий за северным сиянием.

 Из столицы за северным сиянием выгоднее всего ехать в Архангельск и Печору (Республика Коми) на поезде — такое путешествие на двоих обойдется в 30 и 31 тыс. рублей соответственно. 

 Для петербуржцев приоритетная и самая близкая локация, где можно увидеть северное сияние — Республика Карелия. Поездка в Петрозаводск на автобусе в обе стороны в этом сезоне обойдется в 14 тыс. рублей, и чуть дороже на поезде — в 17 тыс. рублей.

 Жителям Сочи придется потратиться чуть больше из-за отдаленности от северных регионов: так, минимальные расходы в 2025/2026 году составляют 39 тыс. рублей за путешествие в Архангельск на самолете. Примечательно, что цена на такую поездку упала на треть (28,6%) с прошлого года.

 

12 декабрь 09:23 | : Экономика / Культура

Главные новости


Закрытие школы в Лешуконском как приговор всему округу
От зарплаты до зарплаты. Богатенькие в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (195)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20