У жителей Поморья есть шанс подзаработать в новогодние праздники

Жители Архангельской области всё активнее рассматривают возможности дополнительного заработка. По данным hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, в 4 квартале 2025 года 45% соискателей региона планируют искать подработку в ближайшие три месяца. Из них 31% «определённо рассматривают» такой вариант, ещё 14% — «скорее рассматривают».

В ноябре 2025 года работодатели СЗФО разместили почти 8 тысяч предложений для подработки. Наибольшая доля таких объявлений пришлась на Санкт-Петербург — 58% всех предложений в округе. Далее следуют Ленинградская область (15%), Вологодская и Калининградская области (по 5%), Архангельская и Мурманская области (по 4%). В Республике Коми, Карелии и Псковской области размещено по 2% предложений, а в Новгородской области — 3%.

По данным hh.ru, жители Архангельской области, планирующие подработку в праздничный период, могут рассчитывать на заработок от 33 500 до 223 200 рублей в зависимости от сферы и формата занятости. Самыми востребованными вариантами подработки в ноябре 2025 года стали позиции курьеров — на них пришлось 53% всех предложений подработки в регионе. На втором месте — вакансии для водителей (6%). Замыкают тройку лидеров продавцы-консультанты, на которых приходится 5% таких предложений.

Рост интереса к подработке накладывает дополнительные задачи на компании, которые конкурируют за соискателей в условиях ограниченного времени.

«Анализ рынка показывает, что для работодателей, которые активно привлекают сотрудников на проекты и подработку, эффективность и скорость подбора критически важны, — комментирует Ксения Степанова, HRD Skillaz. — Использование автоматизированных платформ для работы с фрилансерами и временным персоналом позволяет в среднем в два раза быстрее закрывать срочные задачи и на 40% оперативнее находить исполнителей. Это особенно востребовано в сферах с гибкой занятостью, где важно быстро собрать команду под конкретный проект. При этом внедрение цифровых решений для управления подрядчиками становится значимым конкурентным преимуществом. Практика подтверждает, что автоматизация процесса снижает риск потери кандидата на 40%, так как специалист, ищущий подработку, часто выбирает того, кто откликается первым — в течение суток, а не дней».