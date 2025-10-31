Испытано на себе. Глава Северодвинска рискнул проехаться на автобусе "Рико"

Об этом опасном эксперименте рассказывает сам Игорь Арсентьев (шок - это по-нашему):
- После видеообращения пожилой северодвинки сегодняшний день начал с поездки на автобусе по маршрутам 1 и 3, дабы лично проверить качество пассажирских перевозок. Заодно посмотрел, как ночью и утром поработали дорожные службы.
Итак, стартовал в 7.20 от Приморского парка на автобусе номер 3, доехал до "Радуги", далее пешком по Советской и Ленина до Ломоносова (1 горбольница). Там дождался автобуса номер 1 и замкнул круг по маршруту до площади Дубинина. Заодно заглянул во двор Карла Маркса, 37, посмотреть, как управляющая компания чистит дорожку для слабовидящих.
А теперь о кратких выводах:
Из положительных моментов:
- Если оплачиваешь поездку через MIR Pay, то стоимость ее, действительно, 40 рублей;
- Интервалы движения автобусов +/- соблюдались;
- Механизированная уборка, в целом, выполена неплохо, как по проезжей части, так и на тротуарах;
- Дворники на улицах есть, и это не может не радовать.
Из отрицательных моментов:
- Далеко не все остановки и подходы к пешеходным переходам почищены, особенно, там где требуется ручной труд;
- В автобусах не работают валидаторы, они просто завешаны пакетом, оплату принимает водитель. На вопрос, почему не работает валидатор, ответить не смогли;
- На протяженных маршрутах, действительно, нужны вторые валидаторы, особенно в "час-пик", когда маме в санками и маленьким ребенком просто физически не пробраться к водителю для оплаты;
- Искренне не понимаю маневров из полосы в полосу с последующим перестроением из правого ряда к остановке.
Из того, на что стоит обратить внимание:
- Транзакции по карте проходят с задержкой, в моем случае это почти полчаса. Очевидно, что это связано с ограничением работы мобильного интернета в некоторых частях города. Поэтому для того, чтобы не получить в перспективе неприятность в виде "стоп-листа" карты, необходимо с собой иметь 50-100 рублей. Особенно, если дети в школу передвигаются самостоятельно.
В общем, есть о чем поговорить и с перевозчиками, и с подрядчиками по содержанию города. Готовимся к очередному снегопаду, всем удачного рабочего дня!