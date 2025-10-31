Испытано на себе. Глава Северодвинска рискнул проехаться на автобусе "Рико"

Об этом опасном эксперименте рассказывает сам Игорь Арсентьев (шок - это по-нашему):

- После видеообращения пожилой северодвинки сегодняшний день начал с поездки на автобусе по маршрутам 1 и 3, дабы лично проверить качество пассажирских перевозок. Заодно посмотрел, как ночью и утром поработали дорожные службы.



Итак, стартовал в 7.20 от Приморского парка на автобусе номер 3, доехал до "Радуги", далее пешком по Советской и Ленина до Ломоносова (1 горбольница). Там дождался автобуса номер 1 и замкнул круг по маршруту до площади Дубинина. Заодно заглянул во двор Карла Маркса, 37, посмотреть, как управляющая компания чистит дорожку для слабовидящих.

А теперь о кратких выводах:

Из положительных моментов:

- Если оплачиваешь поездку через MIR Pay, то стоимость ее, действительно, 40 рублей;

- Интервалы движения автобусов +/- соблюдались;

- Механизированная уборка, в целом, выполена неплохо, как по проезжей части, так и на тротуарах;

- Дворники на улицах есть, и это не может не радовать.

Из отрицательных моментов:

- Далеко не все остановки и подходы к пешеходным переходам почищены, особенно, там где требуется ручной труд;

- В автобусах не работают валидаторы, они просто завешаны пакетом, оплату принимает водитель. На вопрос, почему не работает валидатор, ответить не смогли;

- На протяженных маршрутах, действительно, нужны вторые валидаторы, особенно в "час-пик", когда маме в санками и маленьким ребенком просто физически не пробраться к водителю для оплаты;

- Искренне не понимаю маневров из полосы в полосу с последующим перестроением из правого ряда к остановке.

Из того, на что стоит обратить внимание:

- Транзакции по карте проходят с задержкой, в моем случае это почти полчаса. Очевидно, что это связано с ограничением работы мобильного интернета в некоторых частях города. Поэтому для того, чтобы не получить в перспективе неприятность в виде "стоп-листа" карты, необходимо с собой иметь 50-100 рублей. Особенно, если дети в школу передвигаются самостоятельно.

В общем, есть о чем поговорить и с перевозчиками, и с подрядчиками по содержанию города. Готовимся к очередному снегопаду, всем удачного рабочего дня!



