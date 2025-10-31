Главный инженер РВК-Архангельск ответил на вопросы горожан в онлайн-диалоге

Главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин подвел итоги года и ответил на вопросы жителей города в прямом эфире. Традиционное общение состоялось на площадке официального паблика администрации города «Открытый Архангельск» в социальной сети «ВКонтакте».

Прямые линии руководства водоканала уже стали для Архангельска регулярной практикой. Как отметила руководитель пресс-службы мэрии Архангельска Ирина Буйновская, такой формат помогает жителям быть в курсе событий городского хозяйства.

«Мы высоко ценим готовность производственников к открытому диалогу. Зачастую горожане не в полной мере представляют, какой масштаб работы ежедневно выполняют предприятия ЖКХ. Когда компании становятся прозрачными — ведут соцсети, выходят в эфиры, отвечают на острые вопросы, как это делает РВК-Архангельск, — это формирует понимание и доверие. Такой честный разговор полезен для всех», - говорит Ирина Буйновская.

Спектр вопросов от архангелогородцев был широким: от масштабного ремонта магистральных сетей на проспекте Советских Космонавтов до частных проблем — работы водоразборных колонок, подключения частных домов к центральным сетям и сроков выполнения заявок. На каждый из них главный инженер дал развернутый комментарий, а по сообщениям с указанием на недоработки были немедленно даны поручения профильным службам.

«Для нас такой диалог — это не просто отчетность, а ценный источник обратной связи и инструмент контроля качества работы. Все озвученные вопросы взяты на личный контроль. Мы действуем системно: если знаков о перекрытии недостаточно — усиливаем информирование; если в одном месте регулярно возникает подпор — проводим комплексное обследование и ищем капитальное решение, а не временные меры. Каждая проблема, будь то просевший колодец или вопрос по благоустройству, будет отработана до результата. Мы намерены и дальше поддерживать этот формат прямого общения с жителями».

Открытый чат подтвердил, что прямая связь с населением является эффективным механизмом для оперативного решения проблем и повышения качества коммунальных услуг в Архангельске.