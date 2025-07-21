Хотите больше получать? Бегом на «Севмаш» и «Звездочку»!

На вчерашней встрече губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с заместителем председателя Правительства России Денисом Мантуровым с подачи главы региона обсуждался вопрос о повышении заработной платы работников судостроительных предприятий Северодвинска, входящих в состав Объединенной судостроительной корпорации.

Для справки: эти производственные площадки обеспечивают до 30% промышленного производства Архангельской области и дают работу половине трудоспособного населения Северодвинска. При этом уровень оплаты труда в Северодвинске остается ниже, чем на аналогичных верфях Санкт-Петербурга.

Александр Цыбульский:

- Денис Валентинович поддержал необходимость повышения заработной платы для предприятий, которые работают на Крайнем Севере, и поручил Минпромторгу России проработать этот вопрос. Благодарю за поддержку.

Первый вице-премьер отметил, что сохранение кадрового потенциала судостроительной отрасли в Архангельской области – стратегическая задача.



