Хотите больше получать? Бегом на «Севмаш» и «Звездочку»!

На вчерашней встрече губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с заместителем председателя Правительства России Денисом Мантуровым с подачи главы региона обсуждался вопрос о повышении заработной платы работников судостроительных предприятий Северодвинска, входящих в состав Объединенной судостроительной корпорации.

Для справки: эти производственные площадки обеспечивают до 30% промышленного производства Архангельской области и дают работу половине трудоспособного населения Северодвинска. При этом уровень оплаты труда в Северодвинске остается ниже, чем на аналогичных верфях Санкт-Петербурга.

Александр Цыбульский:

- Денис Валентинович поддержал необходимость повышения заработной платы для предприятий, которые работают на Крайнем Севере, и поручил Минпромторгу России проработать этот вопрос. Благодарю за поддержку.

Первый вице-премьер отметил, что сохранение кадрового потенциала судостроительной отрасли в Архангельской области – стратегическая задача.  


10 сентябрь 08:39 | : Экономика

