На Севмаш прибывает новая техника

Предприятие Объединенной судостроительной корпорации Севмаш продолжает модернизацию производственных мощностей. На достроечной набережной появился портальный кран грузоподъемностью 50 тонн. Подробности от издания «Регион 29»:

-  Масштабная программа технического перевооружения предприятия включает в себя установку трех новых грузоподъемных сооружений. На данный момент:

  • На третьей набережной введен в эксплуатацию 50-тонный кран
  • На второй набережной смонтирован 10-тонный кран, завершаются работы по предъявлению оборудования Ростехнадзору
  • На первой набережной ведется монтаж 30-тонного крана

Работы по монтажу последнего крана находятся в активной фазе. Уже установлены:

  • Портальное основание
  • Стреловая система
  • Машинный зал
  • Кабина машиниста
  • Поворотное устройство
  • Электрооборудование

После завершения монтажа планируется проведение статических и динамических испытаний для проверки работоспособности оборудования. Новый 30-тонный кран заменит два устаревших портальных крана.

Поставка и монтаж оборудования осуществляется российской компанией «СММ» в рамках программы технического перевооружения предприятия.

Новое оборудование существенно повысит эффективность производственных процессов. Портальные краны активно используются при строительстве и испытаниях атомных подводных лодок четвертого поколения, а также в погрузочно-разгрузочных работах на набережных предприятия.

27 август 12:24 | : Экономика

