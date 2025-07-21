На Севмаш прибывает новая техника

Предприятие Объединенной судостроительной корпорации Севмаш продолжает модернизацию производственных мощностей. На достроечной набережной появился портальный кран грузоподъемностью 50 тонн. Подробности от издания «Регион 29»:

- Масштабная программа технического перевооружения предприятия включает в себя установку трех новых грузоподъемных сооружений. На данный момент:

На третьей набережной введен в эксплуатацию 50-тонный кран

На второй набережной смонтирован 10-тонный кран, завершаются работы по предъявлению оборудования Ростехнадзору

На первой набережной ведется монтаж 30-тонного крана

Работы по монтажу последнего крана находятся в активной фазе. Уже установлены:

Портальное основание

Стреловая система

Машинный зал

Кабина машиниста

Поворотное устройство

Электрооборудование

После завершения монтажа планируется проведение статических и динамических испытаний для проверки работоспособности оборудования. Новый 30-тонный кран заменит два устаревших портальных крана.

Поставка и монтаж оборудования осуществляется российской компанией «СММ» в рамках программы технического перевооружения предприятия.

Новое оборудование существенно повысит эффективность производственных процессов. Портальные краны активно используются при строительстве и испытаниях атомных подводных лодок четвертого поколения, а также в погрузочно-разгрузочных работах на набережных предприятия.