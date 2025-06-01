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Четверть работающих архангелогородцев являются находкой для шпиона

Опрос hh.ru показал, что у более чем четверти опрошенных работников в Архангельской области (27%) есть доступ к конфиденциальной информации, и они регулярно работают с ней. Ещё 44% — наоборот, никогда не имели к ней доступа. Наибольший доступ — у сотрудников 25–34 лет (42%), наименьший — у старше 55 лет (18%). 56% тех, кто регулярно работает с конфиденциальной информацией, — топ-менеджеры.

 С точки зрения профессиональной принадлежности, чаще всего с доступом к конфиденциальной информации работают специалисты в менеджменте (57%), финансах (54%) и IT (53%). Реже всего — на транспорте (22%), в строительстве (20%) и среди представителей рабочего персонала (13%).

 Чаще всего сотрудники имеют доступ к внутренним отчётам (71%). Также 53% опрошенных архангелогородцев получают доступ к клиентской базе, 40% — к финансовым данным компании, а 39% — к технической информации. Реже всего — к базе МВД, персональным данным и медицинским картам.

 К внутренним отчётам больше всего доступов у высшего и среднего менеджмента — 88%, меньше всего — в строительстве — 52%. К клиентским данным: в продажах — 82%, в производстве и сервисном обслуживании — 25%. К финансовым данным: у менеджеров — 77%, у работников сферы науки и образования — 14%. К техническим данным: у IT-специалистов — 70%, у сотрудников служб безопасности — 19%.

 Интересно, что увольнение не всегда отменяет доступ к конфиденциальной информации. По данным hh.ru, у 3% опрошенных он сохранялся даже после ухода из компании, причём в некоторых случаях — более чем на неделю. У 42% доступ к данным был заблокирован сразу, а 55% вовсе не проверяли, остался ли он у них после увольнения. 

 (фото с https://tgstat.ru) 

11 июль 08:54 | : Экономика

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