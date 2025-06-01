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Группа Аквилон продолжает строительство нового жилого комплекса на Нагорной

Жилой комплекс «Аквилон Нагорная» возводится в районе пересечения ул. Нагорная и ул. Воскресенская на земельном участке, приобретенном у частных собственников в полном соответствии с действующим законодательством.

Настоящее время на стройплощадке ведутся работы на монолитном каркасе 6-го этажа. Устройство наружных стен и внутренних перегородок выполняется на 2-м этаже.

Проект жилого комплекса класса «комфорт+» жилой площадью 8,4 тыс. кв. м в центре Архангельска предусматривает «воздушную» архитектуру и отражает северный характер столицы Поморья. Концепция ЖК разработана по принципу минимализма с присутствием геометрических деталей и декоративных элементов в фасаде. 

При строительстве жилого комплекса реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт, объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

195 квартир спроектированы по передовой европейской концепции «Разумные метры» с разнообразными планировочными решениями от студий до евро-трехкомнатных, с балконами и лоджиями с панорамным остеклением, высота потолков — не менее 2,7 м. Все квартиры сдаются с отделкой White box, можно дозаказать чистовую отделку от застройщика.

Устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики, энергоэффективные современные лифты.

Жилой комплекс оснащается набором умных систем inHOME, который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение, а также видеонаблюдением.

Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха. Для самых маленьких жильцов будет доступен бесплатный детский клуб.

Ввод в эксплуатацию дома запланирован в 2027 году 

 

24 июнь 10:57 | : Экономика

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