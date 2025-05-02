Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Строительство ЖК «Аквилон Sever» в Северодвинске идет по графику

Новый квартал возводится Группой Аквилон в «старом» городе и ограничен улицами Тургенева – Чехова – Гайдара и Трудовым переулком. 

 Напомним, что Группа Аквилон первой в регионе выиграла аукцион на комплексное развитие территории. Речь идет о квартале 102 в Северодвинске. Здесь с опережением сроков завершено расселение 5 аварийных деревянных домов - 40 квартир, в них было зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. 

 На земельном участке площадью 1,62 га Группа Аквилон ведет строительство современного 5-этажного жилого комплекса «Аквилон SEVER». Современная архитектура с геометрическими элементами в скандинавском стиле гармонично впишется в ландшафт города. В доме 476 квартир, спроектированных по передовой технологии «Разумные метры» с большим разнообразием планировок от студий до евро-четырехкомнатных. Технологии строительства здания соответствуют концепции Termo-S: монолитно-кирпичная конструкция дома, удерживающая тепло и влагу; дополнительное утепление крыши и цоколя; автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры.

 В настоящее время на 1-й очереди ЖК ведутся монолитные работы на 5-м этаже, осуществляется монтаж наружных стен и внутренних перегородок на 1-3-м этажах. На 2-й очереди возводится монолитный каркас 4-го этажа, строители приступили к устройству наружных стен 1-го этажа.

  Жилой комплекс будет оснащен системой «умного дома» inHOME, которая включает: датчики дыма, пожарной охраны и открытия входной двери, систему контроля протечек воды, дистанционное отключение электроустановок в квартире, IP-домофония, видеонаблюдение. Индивидуальные счетчики оснащены устройствами автоматического сбора и передачи показаний. Также жители получают единый ключ smart key, открывающий двери в необходимые помещения.

 Сам дом займет только 32% территории участка, остальное отводится под комплексное благоустройство. Будет создан закрытый двор с детской, спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Для самых маленьких жильцов на первом этаже располагается детский клуб «Аквилон KIDS», который передается в собственность жильцов. Предусмотрен подземный паркинг с доступом на лифте и более 160-ти парковочных мест на открытой автостоянке.

 Участок обеспечен необходимыми мощностями и инженерными сетями для подключения к тепло-, электро-, водоснабжению и канализации. Территория обладает развитой социальной инфраструктурой, в шаговой доступности находятся три детских сада: №27 «Сказка», №49 «Белоснежка», №62 «Родничок». В 100 метрах расположена средняя школа №16, в пешеходной доступности – средняя школа №12. Рядом детская поликлиника №1 и Северодвинская городская больница №1. В шаговой доступности - стадион «Север» со спортивными площадками, ледовой ареной и футбольным полем.

 В настоящее время Группа Аквилон возводит в Северодвинске 7 жилых комплексов общей площадью более 210 тыс. кв. м. Среди них – два проекта, получивших статус масштабных решением комиссии по инвестиционной деятельности при губернаторе Архангельской области. В ЖК «Аквилон NEO» на пр. Победы компания передаст для предоставления нуждающимся 7% жилой площади, первые 26 квартир запланированы к передаче уже летом. В рамках строительства ЖК «Квартал 100» на ул. Ломоносова Группа Аквилон передала городу полностью укомплектованный детсад на 140 мест, и построит новый парк с берегоукреплением озера Театральное. 

 Также в рамках программы КРТ в квартале 007 Группой Аквилон за свой счет в три этапа расселяет 6 ветхих аварийных домов площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые три дома уже расселены, здесь началось строительство нового ЖК Аквилон SEVEN. Кроме того в квартале 005 компания завершает расселение 3 деревянных дома, площадью 2319 кв. м, это 32 квартиры. Здесь запланировано начало строительства общественно-делового центра. 

27 май 10:37 | : Экономика

Главные новости


Бутылка в награду за труд. Из прошлого архангельских лесозаготовок
Пешком по Архангельску. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (332)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20