В Соломбале начинается строительству девятого корпуса ЖК «Аквилон REKA»

В прошлом году в строй были введены шестая-восьмая очереди жилого комплекса. Группа Аквилон продолжает развитие данного района. На приобретенном у частного собственника участке площадью 1,1 га, примыкающем к уже построенным корпусам ЖК «Аквилон REKA», планируется возвести 22 тыс. кв. м недвижимости. Проектирование девятого корпуса нового микрорайона завершено. Старт продаж квартир намечен на 17 апреля. Все подробности можно узнать по телефону 8(8182) 65-00-08.

При строительстве ЖК «Аквилон REKA» реализована концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.

В целом ЖК «Аквилон REKA» объединяет чувство загородного спокойствия и городского комфорта, это отражается и в видовых квартирах будущих жильцов, и в общественных зонах: скандинавские решения в интерьере входных групп, ландшафтный дизайн и зеленый двор. Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий.

Что касается социальной инфраструктуры микрорайона, то здесь построен новый детский сад «Улыбка» с бассейном. Кроме того, для самых маленьких жильцов комплекса открыт Детский клуб в скандинавском стиле, который бесплатно передан в собственность жильцов.

Напомним, что в августе 2020 года по программе развития застроенных территорий Группой Аквилон на аукционе был приобретен участок, расселив за свой счет многоквартирный деревянный дом №18 на ул. Валявкина. Чтобы осуществить комплексное освоение территории Группа Аквилон выкупила частные дома и земельные участки. Жители ветхих «деревяшек» без коммунальных удобств на полученные средства приобрели благоустроенные квартиры в центре Соломбалы.

В итоге было осуществлена комплексная, в едином архитектурном стиле застройка территории 3,1 га, из них половина отведена под благоустройство по современным стандартам. В районе ул. Валявкина построен микрорайон общей площадью 51 тыс. кв. м. Практически все квартиры приобретены горожанами.

Сейчас в столице Поморья и Северодвинске компанией строится 16 жилых комплексов - порядка 435 тыс. кв. м жилья. Застройщиком ведется проектирование еще 10 жилых комплексов общей площадью порядка 450 тыс. кв. м. Данные проекты уже обеспечены земельными участками. Только в этом году компания приобрела 8 участков общей площадью 11,3 га для размещения 225 тыс. кв. м. Основной объем земли приобретен у частных собственников.

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