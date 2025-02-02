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В Архангельской области растет зарплата блинопеков

В преддверии Масленичной недели аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, как за год изменился спрос на пекарей и блинопеков, какие зарплаты им предлагают, и составили подборку наиболее высокооплачиваемых предложений.

 

По итогам 2024 года профессия повара, пекаря вошла в топ-10 самых востребованных специалистов как в регионах СЗФО, так и в России в целом. В прошлом году компании разместили в регионах СЗФО порядка 30 тыс. вакансий для поваров, пекарей, блинопеков и кондитеров, что на 29% больше, чем в 2023-м. Сильнее всего по СЗФО сильнее всего спрос на блинопеков вырос за последний год в Новгородской области (+56% новых вакансий), Калининградской области (+48%), Вологодской области (+39%), Ленобласти (+43%), Псковской области (+36%), а также Мурманской области (+34%). 

Специалисты этой профессии остаются в остром дефиците: на данный момент в СЗФО на вакансию пекаря приходится до 1,2 активных резюме. При этом нормой считается уровень 4-7,9. 

Медиана предлагаемой заработной платы для данных специалистов по итогам 2024 года составила 45,4 тыс. рублей в целом по РФ, увеличившись за год на 18%. Однако в СЗФО блинопеки могут заработать в этом году более 62 тыс. рублей. Наибольшие зарплаты блинопекам сейчас готовы платить компании из Петербурга (78,1тыс. рублей), Мурманской области (70,6тыс.) и Ленобласти (69 тыс.).

На данный момент топ наиболее высокооплачиваемых предложений для пекарей и блинопеков в СЗФО выглядит следующим образом:

  1. Блинопек, от 80 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/117572554Петербург 
  2. Повар на Блины, от 106 000 ₽ за месяц, на руки,  https://spb.hh.ru/vacancy/117505558Петербург  
  3. Повар Блинопек, до 109 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/117328149Петербург 
  4. Пекарь, до 98 400 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/107658365, Мурманск 
  5. Пекарь, от 78 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/115505706, Всеволожск
  6. Пекарь, от 100 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/117407473, Кронштадт

 (фото с https://www.mos.ru


22 февраль 09:54 | : Экономика

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